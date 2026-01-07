Qué significa amar la playa, según la psicología + Seguir en









La elección del lugar al que querés ir a vacacionar podría decir mucho más sobre vos de lo que estás pensando.

Por esta razón, muchas personas eligen ir de vacaciones a la playa. Imagen: Freepik

Las vacaciones funcionan, para muchas personas, como un ritual de descanso casi imprescindible: en muchos casos, representan la única instancia real de desconexión del año. La elección del destino, lejos de responder sólo a gustos o modas, suele estar vinculada a determinados rasgos de la personalidad y a la forma en que cada persona busca relajarse y recargar energía.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde la mirada de la psicología, quienes eligen la playa pueden hacerlo por múltiples razones, que van desde el clima, la urbanización o la cultura del lugar, hasta la necesidad de contacto social. A diferencia de la montaña, la playa suele ofrecer un entorno más activo y social, por lo que muchas personas buscan allí un descanso que no implique aislamiento, sino una combinación de relajación, movimiento e interacción con otros.

Playa dorada aquamarinas Aquamarinas Por qué hay personas que prefieren la playa para ir de vacaciones Las personas que eligen la playa para ir a vacacionar buscan un descanso que combine factores como relajación, estímulo y contacto social. Esto es lo que se encuentra en estos lugares: un clima cálido con un entorno que invita a bajar el ritmo de la cotidianidad sin aislarse completamente.

El psicólogo Friedrich Götz, en un estudio publicado en Nature Human Behaviour, sostiene que la geografía influye profundamente en cómo se piensa, se siente y se actúa. Factores como el clima, la cultura y el grado de urbanización pueden impactar en la personalidad y el bienestar, lo que ayuda a explicar por qué los entornos costeros resultan especialmente atractivos para algunas personas.

Desde una mirada clínica, la psiquiatra y psicoanalista Alejandra Gómez destaca el efecto positivo de los entornos naturales en la salud emocional. Según explica, la presencia de cuerpos de agua, como el mar, favorece la relajación, estimula la actividad física y promueve el contacto social, tres elementos que inciden directamente en la reducción del estrés y en una mayor sensación de bienestar durante las vacaciones.

La elección de la playa también se vincula con un perfil más social y abierto al entorno. En este sentido, la psicóloga Mari Carmen Bravo señaló, en una entrevista con National Geographic, que existen diferencias claras entre quienes se inclinan por destinos de naturaleza más aislados y quienes eligen espacios abiertos y compartidos. Mientras algunos viajeros priorizan la introspección, otros encuentran en la playa un equilibrio entre descanso y estímulo constante. Estudios previos refuerzan esta idea. Una investigación de 2015, basada en cinco análisis distintos, concluyó que quienes eligen la playa suelen hacerlo cuando buscan socializar y mantenerse activos, sin dejar de descansar. Así, más que una simple preferencia turística, la elección del mar refleja una forma particular de vincularse con el entorno y con los demás durante el tiempo de descanso.

Temas Ciencia