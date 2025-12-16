Estos son los 3 meses en los que nacen las personas más inteligentes, según la ciencia

Un estudio reveló que hay ciertos períodos en el año donde los nacidos en esas fechas tienen mejor rendimiento intelectual

La ciencia reveló que el mes de nacimiento puede influir en el desarrollo cognitivo de las personas . Estudios realizados por instituciones, como la Universidad de Harvard y análisis estadísticos en Japón, demostraron que quienes nacen en ciertos períodos del año muestran mayores habilidades intelectuales y creativas.

Estos hallazgos sugieren que factores como la exposición a la vitamina D, la alimentación materna y el entorno estacional durante el embarazo juegan un papel clave en el desarrollo neurológico.

Los investigadores analizaron datos de más de un millón de estudiantes y encontraron patrones interesantes. Aunque las diferencias se reducen con el tiempo, el momento del nacimiento marca una tendencia en el rendimiento intelectual durante la infancia y la adolescencia.

Los estudios identificaron tres meses específicos en los que los niños presentan mayores niveles de inteligencia y adaptabilidad . Estos períodos coinciden con el final del año y ofrecen ventajas en el desarrollo cognitivo y social.

Las personas nacidas en octubre obtienen puntuaciones más altas en pruebas de coeficiente intelectual , según investigaciones de Harvard. Este mes destaca porque el tercer trimestre de gestación transcurre en condiciones climáticas favorables, con menos exposición a temperaturas extremas o enfermedades estacionales.

Los niños desarrollan mayor capacidad de resolución de problemas y creatividad, ya que deben esforzarse más para igualar el nivel de sus compañeros mayores en el ámbito escolar.

Noviembre

Quienes nacen en noviembre demuestran un mejor rendimiento físico y cognitivo. Un estudio publicado en el International Journal of Sports Medicine señaló que estos individuos superan en un 15% a sus pares en pruebas deportivas.

Además, muestran mayor perseverancia y autocontrol, habilidades que se desarrollan al enfrentar desafíos adicionales por ser los más jóvenes de su grupo escolar. La adaptabilidad les permite sobrellevar mejor las exigencias académicas y sociales.

Diciembre

Los nacidos en diciembre tienen una mayor probabilidad de dedicarse a profesiones como la medicina, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido.

Este mes asocia el desarrollo prenatal con un entorno estable, lo que favorece el crecimiento neurológico. Los estudios indican que estos niños desarrollan habilidades sociales más sólidas, ya que deben integrarse en grupos donde sus compañeros son mayores, lo que estimula su capacidad de adaptación y resiliencia.

Aunque estos hallazgos resultan intrigantes, los expertos aclaran que el mes de nacimiento no es el único factor determinante. El neurocientífico Russell Foster, de la Universidad de Oxford, advierte que aspectos como la nutrición, la educación y el entorno familiar tienen un impacto mucho mayor en el desarrollo de la inteligencia.