"Vida en los extremos": hasta cuándo podrá verse el nuevo streaming del CONICET en el fondo del mar

Después de ganar el Martín Fierro de Oro, los científicos explorarán las filtraciones de gas metano en una misión que culminará en Puerto Madryn.

La expedición anterior del CONICET fue un éxito rotundo y alcanzó más de 70.000 espectadores simultáneos.

Después de recibir el Martín Fierro de Oro en los premios del streaming 2025 por su transmisión en vivo desde las profundidades del Atlántico Sur, el CONICET vuelve con una nueva expedición .

En este ocasión, bajo el nombre “Vida en los extremos” , un equipo de científicos liderados por la bióloga María Emilia Bravo llega nuevamente al Mar Argentino para desentrañar los secretos de ecosistemas marinos poco explorados, como las comunidades quimiosintéticas que habitan en las filtraciones de gas metano .

Esta campaña comenzó el 14 de diciembre de 2025 y, de la mano del Schmidt Ocean Institute , los seguidores del proyecto podrán seguir la travesía del buque Falkor (too) durante las próximas semanas. A continuación, conocé los detalles.

“Vida en los extremos” es el nombre de la expedición científica que partió desde Buenos Aires el 14 de diciembre y que se adentra en algunas de las zonas más profundas y menos exploradas del Mar Argentino.

La campaña está liderada por la bióloga María Emilia Bravo , investigadora del CONICET, y cuenta con el apoyo del Schmidt Ocean Institute, una organización internacional que promueve el acceso abierto al conocimiento oceanográfico.

A bordo del buque oceanográfico Falkor (too), un equipo de 25 especialistas argentinos y extranjeros estudiará las filtraciones de gas metano que emergen desde el fondo marino y sostienen ecosistemas únicos, conocidos como comunidades quimiosintéticas.

Que, a diferencia de la vida en la superficie, estos organismos no dependen del sol, sino de reacciones químicas que les permiten obtener energía en condiciones hostiles para la mayoría de las especies.

Buque conicet 2

Gusanos tubícolas, mejillones, almejas y microorganismos altamente especializados forman parte de estos ambientes, que además cumplen un rol clave en la regulación de gases de efecto invernadero.

El equipo realiza al menos 15 inmersiones con un ROV de alta tecnología, capaz de descender a grandes profundidades y capturar imágenes inéditas, además de recolectar muestras de sedimentos, agua, rocas y fauna bentónica.

La información obtenida permitirá ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad del Atlántico Sur y aportar datos fundamentales para el monitoreo del cambio climático y la gestión ambiental de las aguas profundas.

Hasta cuándo podrá verse el streaming

Al igual que en la expedición anterior, el público puede seguir el trabajo científico en vivo y en tiempo real a través de las plataformas digitales y redes sociales del Schmidt Ocean Institute. Las transmisiones muestran cada inmersión del ROV, las conversaciones a bordo del buque y el detrás de escena de la investigación.

Además, los espectadores tienen la posibilidad de enviar preguntas y recibir comentarios de los investigadores, uno de los aspectos más destacados de la iniciativa.

El streaming de “Vida en los extremos” estará disponible durante toda la duración de la campaña, hasta el 10 de enero de 2026, fecha en la que el Falkor (too) arribará a Puerto Madryn.