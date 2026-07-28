Nueva renuncia en el Gobierno: Darío Genua dejó la Secretaría de Ciencia y Tecnología

El funcionario formalizó su salida después de varios días de incertidumbre, tras una reorganización que redujo las atribuciones del área que encabezaba.

Darío Genua dejó la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología tras perder el control de cuatro áreas.

El secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, presentó este martes su renuncia y dejó el cargo después de varios días de incertidumbre dentro del Gobierno .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Su salida había comenzado a trascender el 18 de julio, aunque durante los días siguientes no llegó a formalizarse. La demora estuvo relacionada con la reorganización del área y la búsqueda de un sucesor para conducir una Secretaría que mantiene bajo su órbita diferentes organismos científicos y tecnológicos.

Por el momento, el Gobierno no confirmó quién ocupará el puesto. Sin embargo, las primeras versiones apuntan a un funcionario cercano al jefe de Gabinete, Diego Santilli , que desde su llegada al cargo viene ampliando su participación en distintas áreas del Ejecutivo.

Genua era identificado con el sector del asesor presidencial Santiago Caputo y había quedado debilitado luego de que una modificación del organigrama le quitara el manejo de organismos y empresas relevantes.

La continuidad del funcionario había quedado comprometida tras la publicación del Decreto 581/2026, mediante el cual el Ejecutivo redistribuyó diferentes competencias dentro de la Jefatura de Gabinete.

Con esa modificación, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) pasaron a depender directamente de Santilli.

En paralelo, Arsat y el Correo Argentino quedaron bajo la órbita del vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria, uno de los colaboradores más cercanos al jefe de ministros.

Diego Santilli continúa ampliando su influencia dentro de la estructura del Gobierno. Presidencia

La medida redujo considerablemente la estructura que encabezaba Genua y alimentó las versiones sobre su salida. Pese a que la decisión ya circulaba dentro del oficialismo, el funcionario continuó en funciones hasta formalizar su renuncia este martes.

La Secretaría todavía conserva el control del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la empresa Vehículo Espacial Nueva Generación (VENG).

Santilli gana terreno dentro del Gobierno

El cambio en Innovación, Ciencia y Tecnología se suma a la serie de movimientos impulsados por Santilli desde su desembarco en la Jefatura de Gabinete, luego de la salida de Manuel Adorni.

Uno de los primeros pasos fue la incorporación de Gustavo Coria como vicejefe de Gabinete del Interior. El funcionario había acompañado a Santilli durante su gestión en el Ministerio del Interior y pasó a controlar áreas que antes dependían de la Secretaría encabezada por Genua.

También se produjo la llegada de Mariana Vello a la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa. A su vez, Daniel Scioli recuperó el manejo del área de Deportes, que se incorporó a Turismo y Ambiente dentro de la estructura de la Jefatura de Gabinete.

En ese escenario, la eventual designación de un funcionario cercano a Santilli como reemplazante de Genua reforzaría el avance del jefe de ministros sobre sectores estratégicos de la administración nacional.

La salida también supone una pérdida de espacio para el sector vinculado a Santiago Caputo, aunque Santilli mantiene una buena relación con el asesor presidencial. La definición del nuevo secretario podría conocerse durante los próximos días.