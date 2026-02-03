Qué significa que te quieras ir rápido de un evento social, según la psicología

De acuerdo con numerosos estudios, querer retirarse antes de una reunión es más común de lo que se cree y estos son los desencadenantes.

La psicología es una disciplina que estudia el comportamiento del ser humano para identificar patrones presentes en su día a día. Las personas son diferentes entre sí, pero existen fenómenos que pueden aparecer en la vida de varios por diversas razones, como, por ejemplo, cansarse pronto de estar rodeado de gente.

No todos disfrutan igual de los eventos sociales . En efecto, existen personas que perciben estas reuniones como agotadoras, incluso si se trata de gente que conocen. Según la especialista Susan Cain, algunas personas pueden tener un sistema nervioso más sensible a estímulos sociales y, por lo tanto, cansarse rápidamente y buscar tranquilidad.

Susan Cain es una psicóloga y autora reconocida por haber realizado varias investigaciones sobre la introversión. Según la especialista, el sistema nervioso de estas personas tiende a ser más sensible a la estimulación social y, por lo tanto, las conversaciones, los ruidos, las interacciones y la exposición durante largos períodos de tiempo pueden provocar cansancio, incluso aunque estén disfrutando del momento.

Por otro lado, la psicóloga Elaine Aron, responsable de desarrollar el concepto de Persona Altamente Sensible ( PAS ), afirma que estar con muchas personas implica que el individuo deba procesar señales sociales, regular sus respuestas y adaptarse al entorno. Las PAS pueden saturarse más rápido con esta experiencia , lo que se traduce en necesidad de silencio, cansancio o simplemente ganas de irse.

Hay que tener en cuenta que muchas personas ya reconocen el momento en el que su “batería social” se está terminando, por lo que, por una cuestión de autocuidado, eligen tomar distancia y recomponerse a nivel emocional. No se trata de rechazar a los demás, sino de regular la energía y evitar llegar al desgaste.

La batería social de las personas introvertidas

El concepto de batería social no es algo científico: es más bien un término cultural que se utiliza para describir la cantidad de energía que tiene una persona para socializar antes de sentirse agotada. Funciona como una metáfora para explicar cómo las interacciones sociales pueden resultar estimulantes o drenantes según el contexto y la personalidad.

En personas introvertidas, la batería social suele agotarse con mayor rapidez en situaciones exigentes, como reuniones laborales, cenas familiares numerosas o eventos sociales que requieren atención constante, conversación continua y una participación activa. Estos escenarios demandan un alto nivel de estímulos, lectura social y autorregulación emocional.

En cambio, la energía social no se consume de la misma manera en encuentros más íntimos o con pocas personas, donde los silencios no resultan incómodos y no existe la presión de sostener una conversación permanente. En estos espacios, la interacción suele ser más auténtica y menos demandante.

Por eso, aprender a reconocer los propios límites y respetar los tiempos de descanso social se vuelve clave para el bienestar emocional, especialmente en un contexto donde la hiperconectividad y las exigencias sociales son constantes.