25 años sin Natalia Melmann: habrá una marcha en Miramar a la espera de los resultados del quinto ADN

La manifestación se realizará este miércoles en Miramar a las 21. La adolescente fue secuestrada, torturada, abusada y asesinada por cinco policías bonaerenses en 2001.

El padre de Natalia Melmann confirmó que la manifestación comenzará a las 21 en Miramar junto organizaciones feministas.

La familia de Natalia Melmann convocó a una marcha para este miércoles, al cumplirse 25 años de la muerte de la adolescente de 14 años luego de que un grupo de policías bonaerenses la secuestrara, torturara, abusara y asfixiara. La movilización será desde las 21 en Miramar, en las calles 21 y 28.

"Hay una respuesta y un amor grande que me expresaron montones de personas en estos días de acá de la ciudad", manifestó Gustavo Melmann, el padre de Natalia. Además, remarcó: "Estos 25 años de lucha, por suerte, tienen reconocimiento de la gente y la marcha no es nuestra, es de la ciudad".

La pista del quinto implicado El padre de Natalia sostuvo que este martes concurrió junto a Laura Calampuca -madre- a la Fiscalía, donde le comunicaron “enviarían las muestras” de ADN a la Asesoría Pericial de La Plata: “Ahora tienen que ir con el oficio directamente, en estos días se tienen que resolver esta situación”.

Los oficiales Ángel Sánchez Custodio, Osvaldo Alfredo Sissi y José Luis Morillo concurrieron el 28 de agosto de 2025 a la Asesoría Pericial de Mar del Plata, emplazada en la calle Almirante Brown 1762, para extraerse sangre, cuyo análisis resultará clave para determinar el nombre del quinto asesino.

El sargento Borra, el sargento Enrique Diez, el ex comisario Merillo y el comisario mayor Oroz Mieres son los otros policías que se realizaron el estudio.

En tanto, la querella apeló las salidas transitorias de Oscar Echenique, uno de los cuatro uniformados condenado a prisión perpetua. caso melmann Ricardo Anselmini y Oscar Echenique, dos de los femicidas de la adolescente Natalia Melmann. NA (AGENCIA MDP) El femicidio Natalia Melmann fue encontrada el 4 de febrero de 2001 bajo un montículo de hojas en el vivero “Florentino Ameghino” de la ciudad balnearia de Miramar y la autopsia reveló que fue asfixiada con el cordón de sus zapatillas, aunque a simple vista el cuerpo presentaba moretones, quemaduras, fracturas y un golpe en el cráneo. Ante lo sucedido, se determinó que fue abusada sexualmente con acceso carnal por cinco hombres, entre ellos Ricardo Anselmini, Ricardo Suárez y Oscar Echenique, sentenciados a la pena de prisión perpetua por los delitos de “rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio criminis causa”.

