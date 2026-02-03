Ganó millones al convertirse en la madre más reconocida de la época navideña: quién fue Catherine O'Hara

Fue una de las actrices más importantes de su época y consiguió hacer una fortuna con sus trabajos en la gran pantalla.

La reconocida actríz que marcó la infancia de muchos y la fortuna que consiguió con los éxitos en los cuales participó.

En el mundo, pocas actrices lograron conquistar el corazón de millones de personas como lo hizo Catherine O'Hara . Reconocida mundialmente por su rol como la madre de Kevin MacAllister , el personaje interpretado por Macaulay Culkin en la exitosa película "Mi Pobre Angelito" .

Con una carrera que también estuvo acompañada de éxitos recientes en la taquilla mundial, lamentablemente la actriz falleció recientemente. Detrás suyo quedará un legado de filmes inolvidables y una fortuna que construyó a base de su talento.

Catherine O'Hara nació en Canadá e inició su exitosa carrera en un mercado no tan globalizado como el de Estados Unidos. Allí fue coprotagonista en "SCTV" y "Schitt's Creek", que fueron importantes para llamar la atención de las productoras de Hollywood.

Después de algunos papeles menores, su verdadera explosión mediática llegó de la mano de "Beetlejuice ", el éxito dirigido por Tim Burton que recaudó 84.6 millones de dólares mundialmente , con un presupuesto de 15 millones. Gracias a su interpretación y participación junto a figuras como Michael Keaton, Winona Ryder, Alec Baldwin y Geena Davis, obtuvo la gran oportunidad que la hizo reconocida en todo el planeta.

Tras aparecer en "Dick Tracy" como Texie García, ese mismo año encarnó a Kate McCallister , la madre de Kevin en " Mi Pobre Angelito ", con cifras récord de 476.2 millones de taquilla . Luego participó de la secuela estrenada dos años después, la cual nuevamente consiguió recaudar una gran suma de dinero: 359 millones.

Embed - Home Alone (1990) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

Ya consolidada, siguió ligada al cine y la televisión, ya sea como actriz, productora o guionista. A los 71 años, el 30 de enero de este año, O’Hara falleció luego de enfrentar una enfermedad, dejando un legado importante y el cariño de muchos fanáticos que la despidieron a lo largo y ancho del mundo.

Fortuna de millones: el patrimonio de Catherine O'Hara

Al momento de su muerte, la actriz tenía un patrimonio neto de 10 millones de dólares, según distintos medios especializados. Esto se debió a sus reiteradas participaciones en distintos éxitos del cine norteamericano.

Se casó con Bo Welch, a quien conoció durante el rodaje de "Beetlejuice", donde él oficiaba de diseñador de producción. Tuvieron dos hijos, Matthew, nacido en 1994, y Luke, en 1997. Ambos vivieron juntos en la mansión del barrio Brentwood en Los Ángeles, la cual costó 1.25 millones de dólares.