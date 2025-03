Quién es el primer argentino en visitar todos los países del mundo

"En mi casa teníamos un gran globo terráqueo en el living, un día me acerqué y empecé a explorarlo. Me di cuenta que existían lugares de los que nunca había escuchado, como el Río Éufrates o el Tigris. Me voló tanto la cabeza ese ejercicio que, de ahí en más, siempre que llegaba del colegio giraba el globo, lo frenaba aleatoriamente con el dedo y me ponía a ver qué podía encontrar en la enciclopedia", explicó Pasqualli cómo fue su interés por conocer el mundo.

Me flasheaba conocer distintos tipos de culturas, poblaciones, paisajes y modos de vida. Me hacía preguntas como por qué en distintos lugares la gente tenía otros colores de piel... Son cosas que de chico, cuando uno quiere entender el mundo, generan intriga, añadió.

Cómo fue el primer viaje de Nicolás Pasquali

Nicolás compartió cómo fue su primer experiencia viajando: "Durante las vacaciones de verano de la facultad, me fui de viaje a la casa de mi familia en Santa Fe. Mi primo tenía ganas de ir a Tucumán y me invitó. Le dije “dale” y nos subimos a un micro de larga distancia. Recorrimos Tucumán, Jujuy y Salta. Después de eso, mi primo se volvió, pero yo seguí solo. Recorrí Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, hasta llegar a Venezuela, donde tuve que emprender el regreso por conflictos políticos bajo la presidencia de Nicolás Maduro".

Lo más raro que comió Pasquali en los viajes fue "Cerebro de mono, sin saberlo". "Estábamos en China, en un bodegón con un amigo, y me dijo que me iba a sorprender con un plato sorpresa. Terminé de comer y no sentí nada muy extraño, pero a la salida me contó qué era y vomité en medio de la calle".

nicolas conocio todos los paises del mundo.jpg Pasquali en Burkina faso, donde una tribu local tiene un "pacto" con los cocodrilos no domesticados.

Sin embargo, sostuvo que elige a Argentina antes que cualquier otro país.

¿Cómo seguirá la vida de Nicolás Pasquali?

"Quiero hacer un documental contando mis experiencias. Me gustaría que todos aquellos que no pueden viajar también conozcan las culturas, personas y cosmovisiones a las que me acerqué viajando. Además, quiero servir de ejemplo para cualquiera que tenga un sueño y sepa que lo puede lograr con la dedicación y planificación suficiente", dijo.