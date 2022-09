Receta de canelones: masa, relleno, salsa y armado

Cuando había un cumpleaños o alguna celebración estilo día de la madre o del padre, mi mamá, con ayuda de mi papá, hacía canelones. Pero en esas fuentes gigantes, que me apasionaban. Me comía media docena en el almuerzo y luego recalentados otros tantos. E incluso fríos, quizás alguna cámara me habrá tomado también haciéndolo. Era un trabajo en equipo, mi papá hacía los panqueques en una panquequera, que no sé si seguirá estando, pero era de antaño (chiquita, toda negra del uso. Al décimo panqueque la tenías que agarrar con guantes porque si no dejabas la mano). Mi mamá hacía la salsa y el relleno y yo los comía. Salen aproximadamente dos docenas de canelones bieeeen gorditos.