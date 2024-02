Recetas virales: cómo preparar el postre favorito de Dua Lipa

Cómo hacer helado casero: fácil y con pocos ingredientes

CHUNGO - Helado1.jpg Helado de chocolate.

Vas a necesitar:

500 ml de crema para batir

250 ml de leche condensada

100 g de azúcar

Esencia o extracto de vainilla

Preparación

El único paso es mezclar todos esos ingredientes hasta obtener la cremosidad deseada. La clave está en que no se te corte la crema, para eso tenés que asegurarte de no batir demasiado. Es preferible batir de menos y no obtener una consistencia tan cremosa antes de que se corte la crema.

Por último, agregar los ingredientes que quieras en tu helado, mezclar y llevar al freezer hasta que se congele. Podés agregar pedacitos de galletas, dulce de leche, pedacitos de chocolate, frutos secos o lo que más te guste.