Actualmente, el hecho de separar residuos no es una moda, ya que por el estado del mundo, es una necesidad. Cada gesto que uno lleva a cabo cuenta, por ejemplo, un kilo de papel recuperado evita la tala de árboles y el vidrio puede volver a usarse una y otra vez sin que pierda la calidad.
¿Reciclas desde casa? Estos son los 13 tips que no podes dejar de lado
Hay ciertas acciones del día a día que generan un gran impacto en el ambiente y esta lista tiene sugerencias básicas para poder arrancar.
El secreto de todo esto está en incorporar prácticas que se puedan mantener en la rutina diaria. Teniendo organización y constancia, el hecho de reciclar se convierte en un hábito que ayuda a reducir la basura que termina en los contenedores y a cuidar los recursos naturales.
Uno por uno: Los 13 tips a tener en cuenta a la hora de reciclar
Dentro de la gran cantidad de consejos dando vueltas, los más repiten los expertos son:
- Separar correctamente: Lo ideal es tener varios tachos o un recipiente con divisiones para diferenciar papel, plásticos, vidrios y orgánicos.
- Enjuagar envases: Antes de tirarlos, lo que te conviene es limpiarlos. La excepción son los recipientes de productos tóxicos o aceites, ya que en ese caso nunca se enjuagan.
- Aplastar botellas y bricks: Reducir el volumen facilita el traslado y ahorra espacio en los contenedores. Las latas de metal pueden ir unas adentro de las otras.
- Leer las etiquetas: Muchos envases incluyen símbolos que indican tanto el tipo de material, como el contenedor correspondiente.
- Saber qué va en cada tacho: Por ejemplo, el azul para el papel y cartón. Amarillo para los plásticos, briks y latas. Verde para el vidrio. Marrón para los restos orgánicos. Gris para la basura que no se recicla.
- Aceite de cocina usado: Guardalo en botellas o frascos bien cerrados y llevalo a un punto de acopio. Nunca lo tires por la pileta ni por el inodoro.
- Residuos electrónicos: Desde celulares viejos hasta electrodomésticos grandes, todos tienen que ir a puntos limpios o locales habilitados para su recolección.
- Pilas agotadas: Depositalas en contenedores especiales.
- Bombitas de luz: No van al vidrio común. Llevá las de bajo consumo, LED o fluorescentes a puntos de recolección en ferreterías o supermercados.
- Ropa en desuso: Podés acercarla a contenedores de organizaciones o campañas de marcas que promueven la reutilización y el reciclaje textil.
- Medicamentos vencidos: Los residuos farmacéuticos tienen un tratamiento especial. Acercalos a los puntos SIGRE que suelen estar en farmacias.
- Educar en familia: Cuando todos en casa participan, la tarea se vuelve mucho más fácil. Enseñales a tus hijos desde chicos.
- Comprar con conciencia: Elegí bolsas de tela en lugar de plástico y dale un segundo uso a los frascos o potes de vidrio para guardar los alimentos secos.
