El paraíso natural poco conocido de San Luis que es ideal para unas vacaciones diferentes

Con un gran abanico de posibilidades, este destino es formidable para hacer turismo dentro de la Argentina.

Uno de los paisajes más paradisíacos y menos conocidos de la Argentina.

Argentina cuenta con una enorme variedad de destinos turísticos capaces de sorprender tanto a quienes buscan aventura como a quienes prefieren el descanso en contacto con la naturaleza. Desde montañas y sierras hasta lagos, bosques y paisajes únicos, el país ofrece alternativas para todos los gustos durante cualquier época del año.

En los últimos años, muchos viajeros comenzaron a interesarse por lugares menos masivos y alejados de los circuitos tradicionales. Estos rincones permiten disfrutar de una experiencia más tranquila, con paisajes prácticamente intactos y actividades al aire libre en entornos naturales privilegiados.

Uno de esos sitios es Siete Cajones, un atractivo natural de la provincia de San Luis que cautiva por sus formaciones geográficas, sus cursos de agua cristalina y la posibilidad de vivir una escapada diferente en medio de las sierras.

Siete Cajones se encuentra en la provincia de San Luis, dentro de un entorno serrano caracterizado por su belleza natural y sus paisajes agrestes . Está situado a pocos kilómetros de la ciudad de San Luis, lo que lo convierte en una alternativa ideal para una excursión de un día o una escapada de fin de semana.

El atractivo forma parte de una zona donde abundan quebradas, arroyos y senderos naturales. En un radio de entre 30 y 40 kilómetros es posible encontrar otros puntos de interés vinculados al turismo de naturaleza, además de pequeñas localidades serranas que complementan la experiencia de los visitantes.

La cercanía con la capital provincial facilita el acceso y permite combinar la visita con otros recorridos por las sierras puntanas, una de las regiones más atractivas para quienes disfrutan del ecoturismo y las actividades al aire libre.

Los 7 cajones Una de las provincias con mejores paisajes para disfrutar y ser parte. Imagen: Visitar San Luis

Qué se puede hacer en Siete Cajones

El principal atractivo de Siete Cajones es recorrer sus senderos naturales y descubrir las formaciones rocosas que le dan nombre al lugar. La erosión del agua y del viento modeló el paisaje durante siglos, creando sectores de gran valor escénico.

Los visitantes también pueden disfrutar de caminatas de distinta dificultad, ideales para observar la flora y fauna autóctona de la región. El entorno ofrece numerosos puntos panorámicos desde donde se aprecian las sierras y los cursos de agua que atraviesan la zona.

Durante los meses más cálidos, muchos turistas aprovechan las pozas naturales y sectores de agua cristalina para refrescarse y pasar el día rodeados de naturaleza. La tranquilidad del lugar es uno de los aspectos más valorados por quienes lo visitan.

Los 7 cajones Ideal para visitar, conocer y hacer todo tipo de actividades. Imagen: Mi Nube - Blog

Además, la zona es perfecta para la fotografía de paisajes, la observación de aves y las actividades recreativas al aire libre. Su combinación de agua, montañas y vegetación convierte a Siete Cajones en un destino ideal para quienes buscan desconectarse de la rutina.

Cómo ir hasta Siete Cajones

Desde la ciudad de San Luis, el recorrido hasta Siete Cajones demanda aproximadamente entre 2 horas y 30 minutos en auto, dependiendo del tránsito y de las condiciones del camino. La distancia ronda los 200 kilómetros, atravesando algunos de los paisajes serranos más atractivos de la provincia.

El camino más utilizado consiste en salir de la capital provincial por la Ruta Nacional 146 en dirección norte y luego continuar por la Ruta Nacional 20, una de las principales vías que conectan el centro de San Luis con el noreste provincial. A medida que se avanza, el paisaje cambia de las llanuras a los sectores serranos, con numerosos miradores naturales a lo largo del trayecto.

En los últimos kilómetros, el acceso se realiza por caminos provinciales que conducen hacia la zona de Siete Cajones. Debido a que algunos tramos pueden presentar curvas serranas y sectores de ripio, se recomienda conducir con precaución, viajar de día y verificar el estado de los caminos antes de emprender el recorrido.