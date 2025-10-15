Se la conoce como "La Fortaleza" y tiene 7 habitaciones: así es la mansión de Rihanna en Hollywood

Rihanna no solo es una de las artistas más influyentes del mundo de la música y la moda, también tiene una gran pasión por las propiedades únicas. Entre sus múltiples residencias , hay una que se destaca por su diseño y su seguridad: " La Fortaleza" , que está ubicada en la zona más exclusiva de Hollywood Hills .

Esta casa es conocida también como "El Castillo del Cielo" y parece sacada de una película. Fue construida con una estructura imponente que mezcla acero, hormigón y vidrio, y está pensada para ofrecer comodidad, lujo, glamour y seguridad.

La propiedad cuenta con más de 1.100 metros cuadrados y fue edificada en 1994 . Su nombre se debe a que el edificio tiene un aspecto fortificado, con paredes gruesas, puertas blindadas y sistemas de acceso restringido, algo que se ve poco incluso en las mansiones de las celebridades de Los Ángeles.

En su interior hay siete habitaciones , cada una equipada con cerraduras electrónicas que requieren un mando especial para ingresar. La suite principal incluye no uno, sino dos baños privados y una habitación del pánico oculta detrás de una puerta a prueba de balas que se desliza desde el techo.

Los espacios comunes son amplios y luminosos gracias a los techos de más de 18 metros de altura y enormes ventanales de vidrio que ofrecen vistas panorámicas de Hollywood. Entre las comodidades más llamativas se incluyen una sala de cine privada, un gimnasio totalmente equipado y una casa de huéspedes con dos dormitorios.

Rihanna comenzó a alquilar esta residencia en junio de 2014, y según estimaciones actuales, el costo mensual del alquiler ronda los 135.000 dólares.

Si bien hoy en día disfruta de ser empresaria y madre junto a A$AP Rocky, la artista tiene varias propiedades tanto en Los Ángeles como en Barbados, pero "La Fortaleza" sigue siendo una de las más impactantes.