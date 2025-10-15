Rihanna no solo es una de las artistas más influyentes del mundo de la música y la moda, también tiene una gran pasión por las propiedades únicas. Entre sus múltiples residencias, hay una que se destaca por su diseño y su seguridad: "La Fortaleza", que está ubicada en la zona más exclusiva de Hollywood Hills.
Se la conoce como "La Fortaleza" y tiene 7 habitaciones: así es la mansión de Rihanna en Hollywood
La propiedad cuenta con espacios exclusivos, máxima seguridad y detalles arquitectónicos únicos de la cantante.
Esta casa es conocida también como "El Castillo del Cielo" y parece sacada de una película. Fue construida con una estructura imponente que mezcla acero, hormigón y vidrio, y está pensada para ofrecer comodidad, lujo, glamour y seguridad.
Así es por dentro "La Fortaleza", el palacio de Rihanna en Hollywood Hills
La propiedad cuenta con más de 1.100 metros cuadrados y fue edificada en 1994. Su nombre se debe a que el edificio tiene un aspecto fortificado, con paredes gruesas, puertas blindadas y sistemas de acceso restringido, algo que se ve poco incluso en las mansiones de las celebridades de Los Ángeles.
En su interior hay siete habitaciones, cada una equipada con cerraduras electrónicas que requieren un mando especial para ingresar. La suite principal incluye no uno, sino dos baños privados y una habitación del pánico oculta detrás de una puerta a prueba de balas que se desliza desde el techo.
Los espacios comunes son amplios y luminosos gracias a los techos de más de 18 metros de altura y enormes ventanales de vidrio que ofrecen vistas panorámicas de Hollywood. Entre las comodidades más llamativas se incluyen una sala de cine privada, un gimnasio totalmente equipado y una casa de huéspedes con dos dormitorios.
Rihanna comenzó a alquilar esta residencia en junio de 2014, y según estimaciones actuales, el costo mensual del alquiler ronda los 135.000 dólares.
Si bien hoy en día disfruta de ser empresaria y madre junto a A$AP Rocky, la artista tiene varias propiedades tanto en Los Ángeles como en Barbados, pero "La Fortaleza" sigue siendo una de las más impactantes.
