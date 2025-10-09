La lujosa mansión de Madonna en Nueva York que tiene hasta un libro de Eva Perón: 26 suites, 14 baños y 9 chimeneas

La propiedad de la artista cuenta con lujo, arte y misterio, además de una estética gótica y objetos que van con su fuerte personalidad.

Madonna tiene una hermosa mansión en Nueva York que es un fiel reflejo de su personalidad.

Madonna no solo impone tendencia en la música , también lo hace en cada rincón de su vida cotidiana. Su impresionante casa en Nueva York muestra perfectamente su espíritu provocador y su gusto por lo extravagante. La cantante eligió un hogar lleno de historia, arte y glamour con una impronta personal que la distingue.

Cada ambiente de la mansión muestra un pedazo de su vida y de su carrera . Desde retratos de sus hijos hasta recuerdos de sus años de carrera, la residencia es un recorrido visual por su historia.

La mansión, ubicada en una de las zonas más exclusivas de Nueva York, cuenta con 26 suites, 14 baños y 9 chimeneas . Los ambientes son amplios y luminosos, aunque la artista prefirió paredes en color ébano, madera negra y una decoración de estilo gótico , con candelabros antiguos, velas encendidas y esculturas.

Los distintos livings tienen paredes claras y muebles de líneas geométricas y tapizados oscuros. En ellos se observan cuadros de sus épocas más icónicas y fotografías familiares. En otra zona de la residencia, una amplia colección de guitarras decora las paredes.

Uno de los rincones más personales es su espacio de lectura, donde guarda obras que marcaron su vida. En una mesa de diseño se ven títulos dedicados a Édith Piaf y Eva Perón, figuras con las que Madonna siente una fuerte conexión, especialmente por su papel protagónico en la película Evita.

El tercer piso tiene su famoso glam room, un vestidor totalmente blanco que contrasta con el resto de la casa. Es un ambiente luminoso, con espejos y muebles minimalistas donde guarda sus icónicos looks y prepara cada aparición pública.

La casa de Madonna es una extensión de su identidad artística, es una mezcla entre lo teatral, lo espiritual y lo sofisticado.