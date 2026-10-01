La Selección después de Lionel Messi encontró su nueva fórmula con juego colectivo, velocidad y una identidad a la que no renuncia

La albiceleste venció 4-0 a Bolivia en Córdoba y Scaloni comenzó a darle forma al recambio de cara al Mundial 2030. Cinco futbolistas debutaron y el equipo mostró que mantiene su ADN, aunque con una estructura ofensiva diferente y sin buscar un reemplazo individual para Lionel Messi.

La Selección argentina comenzó la era post-Messi con una goleada ante Bolivia y mostrando una estructura de juego distinta, aunque sin perder su identidad.

El inicio oficial de la era pos Messi no podía haber sido mejor. La Selección argentina goleó 4-0 a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y demostró que su identidad y su ADN permanecen intactos, al mismo tiempo que comenzó a darle espacio a una nueva generación de futbolistas que ya pide pista con vistas al próximo Mundial de 2030.

Este cambio de generación quedó plasmado al final del partido en el Kempes, con un plantel cuyo promedio de edad fue de apenas 24 años y que, por sobre todas las cosas, dejó excelentes sensaciones y grandes expectativas de cara al futuro.

El ciclo de Lionel Scaloni alcanzó la impresionante cifra de 70 futbolistas debutantes desde que asumió al frente de la Albiceleste en 2018. Por eso, no fue extraño que para esta nueva etapa de la Selección apostara por tres juveniles como titulares y propiciara cinco debuts absolutos a lo largo de los 90 minutos ante Bolivia.

El foco principal estuvo puesto en los laterales, una de las zonas que más variantes necesita de cara al futuro. Román Vega fue la gran sorpresa de la alineación titular como lateral izquierdo. El exjugador de Argentinos Juniors, actualmente en el Zenit de Rusia, conformó la defensa junto a Agustín Giay, Cristian Romero y Lisandro Martínez, y se transformó en una alternativa para un puesto que el cuerpo técnico busca consolidar.

Vega completó los 90 minutos con solidez defensiva, inició la jugada que derivó en el segundo gol tras recuperar la pelota y estuvo cerca de coronar su debut con un tanto en el complemento. De esta manera, el exjugador de Argentinos Juniors comenzó a posicionarse como una alternativa para un puesto en el que hoy aparecen Nicolás Tagliafico, de 32 años, y Facundo Medina, un central natural que durante el último Mundial fue utilizado como lateral izquierdo.

Con Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso transitando quizá sus últimas etapas en la Selección, y con la incertidumbre en torno a Leandro Paredes, quien actualmente atraviesa una sanción, Equi Fernández tuvo su ansiado estreno. El volante central, que por el momento no está pudiendo demostrar en el Bayer Leverkusen las condiciones que le permitieron brillar en Boca, ya había sido convocado para las Eliminatorias de 2024.

El listado de nuevas caras continuó con Valentín Gómez, el marcador central surgido en Vélez y actualmente consolidado en el Betis de España, quien aportó solidez desde su primera presentación internacional. Puede aparecer como una alternativa a Nicolás Otamendi, quien no continuaría en la Selección después del partido ante Benín, aunque en esa posición la Albiceleste cuenta con distintas opciones.

Santiago Simón, actualmente en Toluca de México, fue una de las principales sorpresas de la lista, pero su presencia tiene una explicación. En más de una oportunidad, el técnico probó distintas alternativas para el lateral derecho ante los niveles irregulares de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. En ese contexto, el surgido en River se suma como opción junto a Agustín Giay, quien continúa acumulando minutos con la Selección, al igual que en los amistosos previos al Mundial.

Completando el listado, Leonel Flores, una de las grandes joyas de las inferiores de Boca, se metió en la lista del fútbol local. Ingresó de gran manera en el complemento, deleitó con sus gambetas, sacó un remate que obligó al arquero Vizcarra a esforzarse para evitar otro gol y coronó su debut participando activamente en la jugada que derivó en el cuarto tanto del partido. Así, confirmó que la cantera nacional continúa entregando materia prima de exportación.

Cuti Romero y Nico Paz, dos jugadores que tendrán en el futuro difíciles misiones. El experimentado defensor la de reempazar a Messi como capitán del seleccionado argentino; el juvenil deberá ser el conductor del equipo dentro de una nueva estructura, ya sin el mejor jugador del mundo. X

Flores, al igual que Gianluca Prestianni, podría ser importante para cubrir el vacío ofensivo y desequilibrante que dejó la salida de Ángel Di María.

La misión más difícil la tendrán Nicolás Paz, como primera opción, y Franco Mastantuono, hoy su principal alternativa, al intentar ocupar el lugar de alguien irreemplazable: Lionel Andrés Messi. Sustituirlo por un solo futbolista será imposible; por eso, la solución que tendrá Lionel Scaloni deberá ser colectiva.

A pesar de las múltiples caras nuevas, el equipo no perdió sus principios conceptuales. Scaloni alineó un frente ofensivo con Nico Paz como enganche libre, abasteciendo a la dupla de ataque compuesta por Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Además de demostrar que puede transformarse en uno de los conductores del equipo, Paz fue autor del segundo gol argentino con una exquisita definición.

Con Cristian "Cuti" Romero como capitán por primera vez, y después de recibir una enorme ovación, junto al Dibu Martínez como uno de los pilares, la vieja guardia sostuvo la estructura para que los jóvenes pudieran jugar con total soltura.

Sin embargo, más allá de la goleada, el partido ante Bolivia también dejó en evidencia una nueva estructura de juego respecto de la que venía mostrando la Scaloneta. El técnico eligió un 4-4-2 para comenzar esta nueva era post-Messi, pero el verdadero sistema apareció cuando el equipo atacó: todos los carriles estuvieron ocupados, hubo cambios permanentes de velocidad y el equipo buscó abrir el campo a lo ancho, congestionar por dentro y encontrar espacios para progresar.

Ante Bolivia, Scaloni plantó un equipo con los dos laterales, Giay y Vega, bien abiertos, mientras Paz y Prestianni se movieron con libertad por los sectores internos y Lautaro Martínez y Julián Álvarez ocuparon posiciones de referencia en el ataque.

Argentina intentó durante todo el partido jugar con cambios de ritmo y velocidad, ensanchando el campo para generar grietas en el fondo boliviano. La movilidad de los atacantes fue fundamental para encontrar espacios interiores. Mientras Lautaro Martínez buscaba atacar a espaldas de los centrales con desmarques de ruptura, Julián Álvarez partía desde una zona similar, pero intentaba jugar más en corto o arrastrar la marca de dos o tres defensores rivales.

La goleada ante Bolivia dejó una nueva postal de la Selección Argentina que inició la era post-Messi: no parece buscar un reemplazo individual para el 10, sino construir una estructura clara y eficaz capaz de repartir funciones y atacar con inteligencia y eficiencia.

En definitiva, la Scaloneta, ya sin Messi, presentó una nueva cara, pero sin resignar su identidad. Ese ADN que Lionel Scaloni y todo su cuerpo técnico construyeron durante estos años llevó a la Selección Argentina nuevamente a lo más alto del fútbol mundial y ahora deberá ser la base para una nueva etapa.