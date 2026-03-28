Semana Santa Cocina de Pascua: menús de vigilia, mariscos, pescados y take away

En el marco de Semana Santa , La Pescadorita ofrecerá una serie de sugerencias especiales fuera de carta. La propuesta incluye un crujiente de masa filo relleno de mariscos con aligot de papa trufada ($29.100) como entrada, canelones gratinados con langostinos de Rawson, crema de echalote y huevas de trucha ($34.500) como plato principal, y una copa helada con curd de limón, merengue quemado y crumble de vainilla ($14.500) para el cierre.

Con una trayectoria cercana a los 15 años, el restaurante mantiene una oferta centrada en la cocina de mar en Palermo, con preparaciones como paella, pesca del día y chipirones al hierro, desarrolladas a partir de materias primas seleccionadas y procesos controlados. El espacio presenta una ambientación vinculada al imaginario costero, con una escultura en la entrada, salón con murales, barra central y mesas en el exterior. Durante estas fechas, se sugiere gestionar la reserva con anticipación.

Con motivo de Semana Santa, Raíces Cocina Casera incorporará a su propuesta una selección de platos especiales que se podrán disfrutar en los espacios de su local en Saavedra del viernes 3 al domingo 5 de abril.

Raíces - risotto1 (semana santa) Uno de los mejores platos de Raíces. Raíces

La selección, orientada a preparaciones de vigilia, comienza con una empanada de atún en masa de blini y continúa con principales a base de productos de mar, como conchiglioni sobre salsa de espinaca con hilos de salsa de ostras, risotto al curry con camarones, pesca blanca, mejillones y calamares, y pastel de pescado con puré de papas y vegetales. De este modo, el restaurante presenta una alternativa especial para estas fechas, en línea con su enfoque de cocina de impronta casera.

Dirección: Crisologo Larralde 3995, Saavedra.

ALO’S

En el marco de Semana Santa, Alo’s Bistro presenta un menú especial de tres pasos que se ofrecerá únicamente en horario nocturno desde el jueves 2 al sábado 4, bajo la dirección del chef Alejandro Féraud. La propuesta incluye un socarrat con tartar de langostinos y alioli de morrones asados como entrada, trucha a la plancha con calabaza y salsa pipián como principal, y un flan de coco con ganache de banana y helado de curry como cierre.

El menú tiene un valor de $70.000 por persona e incluye vinos Hileras de Alo’s para acompañar cada paso. La iniciativa se enmarca en una oferta gastronómica que combina producto, técnica y estacionalidad, en línea con las tendencias actuales del sector.

Dirección: Av. Blanco Encalada 2120, San Isidro.

VILLEGAS RESTO

En Semana Santa, el restaurante Villegas Resto, ubicado en Puerto Madero, presenta un menú especial disponible del jueves 2 al domingo 5 de abril.

Villegas pascuas2 La propuesta de Villegas es variada. Villegas

La propuesta se ofrece en formato de tres pasos con opciones a elección: entre las entradas se destacan los volován rellenos de tartar de salmón ahumado con guacamole y tomates secos o los langostinos apanados en panko con salsa tártara; como principales, abadejo asado con crema de puerros y espárragos confitados o risotto de mariscos, y para el cierre, flan casero mixto o volcán de dulce de leche. El menú incluye una bebida sin alcohol y una copa de vino DV Catena Cabernet-Malbec o Chardonnay, con un valor de $65.000 por persona.

Dirección: Avenida Alicia Moreau de Justo 1050, Puerto Madero.

JOAQUÍN VASCO

La pastelería de especialidad Joaquín Vasco presenta una edición limitada para Semana Santa 2026, hasta el domingo 5 de abril. Entre sus novedades destaca el regreso de su tarta de chocolate blanco con corazón cremoso de pistacho, elaborada con pasta 100% artesanal de este fruto seco, crema de quesos de alta calidad y chocolate blanco.

Joaquín Vasco Pascuas 20262 La tarta de Joaquín Vasco. JV

Disponible hasta agotar stock en formato grande —ideal para compartir entre 10 y 12 porciones—, podrá encontrarse en sus locales de Nordelta, Recoleta, Belgrano y Palermo, y también podrá pedirse a través de su sitio web. La propuesta se complementa con otras variedades de la casa, como la versión de frambuesas, la clásica tarta de queso y chocolate belga y la nueva opción sabor KitKat, entre otras alternativas dulces.

Direcciones: Chateau Portal, Pasaje del Ciudadano 45, local 5, Nordelta; Peña 2326, Recoleta; Av. Federico Lacroze 1835, Belgrano; Palacio Cabrera, José A. Cabrera 5653, planta baja, Palermo; Pablo Iglesias 12, Alicante, España.

KAMAY CASA GARDEL

De cara a Semana Santa, Kamay Casa Gardel abrirá del 2 al 5 de abril desde el mediodía con una carta centrada en sabores de la cocina criolla peruana con impronta nikkei, en porciones pensadas para compartir. Las opciones son variadas, desde pescados enteros como la Jalea real, mero frito con chicharrones de pescados y mariscos, papa dorada y salsa criolla; cebiches como el Nikkei, con salmón rosado, langostinos y calamar, base nikkei, naranja y palta; diferentes arroces como la Negrita cremosita, arroz en tinta de calamar con chipirones y langostinos anticucheros, además de clásicos como chicharrones (trozos de pescado frito y rebozado); tiraditos como el de langostinos a la plancha en salsa de maracuyá, y una sección de sushi fusión. Para el maridaje, jueves y viernes de 16 a 20 h se podrá aprovechar un 2x1 en toda la coctelería de autor, con preparaciones de perfil fresco y frutado. La propuesta también cuenta con opción de take away.

Dirección: Carlos Gardel 3131, Abasto.

RESTAURANT MUSEO EVITA

En el marco de Semana Santa, Restaurant Museo Evita se presenta como una opción destacada en Palermo para quienes buscan una propuesta gastronómica alineada con la tradición de la fecha, en un entorno que combina historia, jardín y cocina de impronta porteña. La carta ofrece una variedad de platos donde el pescado y los sabores de mar son protagonistas.

Restaurant Museo Evita - Plato 2 Los platos de Museo Evita. Museo Evita

Entre las opciones se encuentran los langostinos rebozados acompañados con crema de palta y arvejas, los spaghetti nero di seppia con crema y langostinos, y el abadejo servido con salsa romesco, papines y tomates cherry. También se suma la trucha con cremoso de coliflor y vegetales, y la pesca del día a la plancha con puré de papas, una alternativa simple y bien ejecutada que respeta el producto y se puede pedir en el menú de mediodía. Para quienes prefieren evitar carnes o buscan opciones vegetarianas, el restaurante cuenta con alternativas como tortilla de papa, pastas caseras y risotto de hongos, que completan una propuesta versátil para distintos paladares. Con su patio arbolado, piso de damero y una atmósfera relajada, Restaurant Museo Evita brinda un marco ideal para disfrutar de almuerzos y cenas durante el fin de semana largo, combinando tradición, producto y un entorno único en la ciudad.

Dirección: Juan María Gutiérrez 3926, Palermo.

GRAU CEBICHERÍA

La cebichería del chef Raúl Zorrilla, Grau, abrirá del 2 al 5 de abril desde las 12 h con un festín de sabores de mar con acento peruano. El restaurante trabaja con pesca fresca proveniente de San Clemente y exhibe piezas como lenguado, mero, chernia, truchón o corvina para que el comensal seleccione su ejemplar y defina la cocción: frito, a la parrilla o a la plancha.

GRAU - PESCADO A LO BETTY (con salsa A lo Macho) (1) El plato estrella de Grau. Grau

La carta es amplia: entre los imperdibles están el pescado a lo Betty, entero y frito, con salsa de camarones y langostinos a la parrilla, y el Chijau Kay, con salsa homónima de perfil umami y aeropuerto de vegetales (arroz al wok). Los cebiches, protagonistas de la casa, se presentan en distintas versiones, entre ellas el de trucha despinada, marinada en leche de tigre al ají amarillo, con batata glaseada y choclo, o Las Casuarinas, con pulpo, calamar, chipirones y pesca blanca del día en emulsión de vieiras. No falta la causa de atún, tiraditos, chicharrones de pesca y mariscos, arroces de mar y sopas clásicas como el sudado de pescado entero, el parihuelón (de pescado y mariscos) o el chupe (de vieiras, pescado o langostinos). Todo se sirve en porciones abundantes, pensadas para compartir. El salón es amplio y de impronta familiar, y también cuentan con servicio de take away.

Dirección: Guardia Vieja 3372, Abasto.

SUSHICLUB

Con motivo de Semana Santa, SushiClub tendrá una promoción especial del jueves 2 al domingo 5 de abril, válida en Restó y Deli & Take. Durante esos días, los clientes podrán aprovechar un 40% de descuento en tres combinados de 15 piezas: el SushiClub, el clásico de la marca; el Blue Sea, con sabores más intensos; y el Roll&Roll, de perfil crocante y dulce.

SushiClub 3 Sushiclub es famoso por su sushi de calidad. SC

El SushiClub incluye salmón, langostinos y queso crema con un toque de miel y jengibre, entre otros ingredientes; el Blue Sea combina guacamole, criolla de rocoto y salsa tailandesa de maní en varios de sus rolls; mientras que el Roll&Roll suma opciones con langostinos rebozados y tempura, almendras caramelizadas y salsas de mango y miel & mostaza. La promoción es acumulable únicamente con Galicia Éminent y estará vigente durante todo el fin de semana de Semana Santa.

Dirección: Alicia Moreau de Justo 286, Puerto Madero. Otras sucursales en CABA, AMBA y el interior del país.