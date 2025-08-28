Sí, es cierto: los expertos aseguran que este alimento combate la caída del pelo







Conocé cómo este alimento ayuda a fortalecer el cabello y otros beneficios que ofrece al organismo.

La alimentación tiene una gran influencia en el fortalecimiento del cabello.

La caída del pelo es un problema que padecen tanto mujeres como hombres. Para ello existen una gran cantidad de productos que ayudan a reducirla, pero la alimentación también juegan un rol importante en esto, ya que algunos de sus nutrientes tienen la capacidad de fortalecer el cabello.

Según diversos estudios, está demostrado que uno de los alimentos más beneficiosos para ello es la palta, ya que cuenta con un alto valor nutricional. Esta puede incorporarse de diversas maneras a la dieta, ya sea en ensaladas, tostadas, como guarnición, incluso algunas personas las utilizan para cocinar postres saludables.

Por qué la palta combate la caída del pelo

La palta es especialmente beneficiosa para el pelo gracias a la presencia de los ácidos grasos omega-3 y omega-9, ya que mejoran la salud del cuero cabelludo. Por otro lado, la vitamina E lo protege de los radicales libres, lo produce una mayor elasticidad y menor frizz. Además, el magnesio, el hierro y el zinc contribuyen a conservar su estructura.

Por otro lado, este vegetal también es rico en vitaminas. Por ejemplo las vitaminas B5 y B6, junto con el ácido fólico, fomentan el crecimiento del cabello y previenen su debilitamiento. Por otra parte, la vitamina K también es fundamental para el cuidado del cuero cabelludo, ya que preserva la salud de los vasos sanguíneos.

Otros beneficios de la palta paltasjpg Además del fortalecimiento capilar, la palta ofrece una gran cantidad de beneficios, como por ejemplo: Mejorar la salud del corazón: La palta es rica en grasas saludables, como las monoinsaturadas, que ayudan a reducir los niveles de colesterol malo (LDL) y aumentar los del bueno (HDL). Esto reduce el riesgo de padecer enfermedades cardíacas y accidentes cardiovasculares.

Protección de la salud ocular: Este vegetal cuenta con la presencia de componentes antioxidantes, como la luteína y la zeaxantina. Estos son especialmente conocidos gracias a que protegen los ojos de la degeneración macular y contra las cataratas, lo que disminuye la posibilidad de perder la vista.

Control de azúcar en sangre: El bajo contenido en azúcar y la gran cantidad de fibra en las paltas los convierten en alimentos ideales para diabéticos. Esto se debe a que la fibra ayuda a que el azúcar se absorba en la sangre lentamente, lo que ayuda a regularizar sus niveles.

