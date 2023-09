Triglicéridos, qué son, y por qué es tan peligroso tener un nivel alto de ellos

Antes que nada, los triglicéridos son un tipo de grasa (lípidos) que se encuentran en la sangre . Cuando se ingieren alimentos, el cuerpo convierte todas las calorías no necesarias de inmediato en triglicéridos, y estos se almacenan en las células grasas.

Las causas más comunes de un nivel alto de triglicéridos son la obesidad y la diabetes mal controlada. Si se tiene sobrepeso y no se hace actividad, es posible que se padezca un nivel alto de triglicéridos , especialmente si se comen muchos carbohidratos o alimentos azucarados, o si se bebe mucho alcohol.

También, los triglicéridos son un tipo de grasa que puede estar aumentada en sangre en distintas situaciones, se puede elevar como consecuencia de alguna enfermedad, como la diabetes o la obesidad, o por malos hábitos higiénico-dietéticos, como el consumo exagerado de alcohol.

¿Qué se siente cuando una persona tiene los triglicéridos altos?

Lo peligroso del asunto es que los triglicéridos altos en sangre habitualmente no provocan ningún síntoma. Al ser asintomáticos, no envía información de su alta concentración en la sangre, y toma por "sorpresa" al que lo padece y no realiza controles regulares.

Alimentos súper prohibidos para personas con triglicéridos altos

Carnes grasas.

Lácteos enteros.

Alimentos procesados.

Bollería industrial (facturas y medialunas).

Refrescos azucarados.

Dulces y postres.

Mariscos.

¿Cómo reducir el colesterol y los triglicéridos rápidamente?

Sólo grasas más saludables. No a la grasa saturada.

Comer mucha fibra soluble.

Muchas frutas y verduras.

Pescado rico en ácidos grasos omega-3.

Limitar la sal.

Limitar el alcohol.

Actividad física regular (no menos de 3 veces por semana).

image.png

Un truco para reducir rápidamente los triglicéridos

Se sugiere agregar jugo de limón a un vaso con agua tibia, y tomar todas las mañanas en ayunas.

Este hábito simple, aseguran, ayuda mucho a "limpiar" la circulación de estos lípidos grasos.

Incluso se propone agregar limón a las ensaladas, sopas y otros otros platos, ya que también ayudaría en la lucha contra estos indicadores.