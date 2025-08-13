Turismo de alta gama accesible y a largo plazo: la tentadora propuesta de un hotel en Iguazú

Un reconocido resort ofrece paquetes a pagar en hasta 6 cuotas en pesos, sin interés, para poder utilizar el servicio a 2 años desde la fecha de compra.

Una manera de facilitar la planificación de un viaje cuando aún no hay fecha definida es c omprar estadías en forma anticipada y en cuotas sin interés.

Es la propuesta de Falls Iguazú Hotel & Spa, que propone estadías combinando paquetes a medida, que pueden ser utilizados dentro de los dos años de compra. Las tarifas promocionales son:

Estos paquetes se ofrecen en 3 y 6 cuotas sin interés, y la posibilidad de utilizarlo a partir de 2 años de la fecha de compra. (excepto fines de semana largos, Carnaval, Semana Santa, Navidad y Año Nuevo).

Vivir la experiencia en plena selva misionera

En Puerto Iguazú, uno de los destinos imperdibles de Argentina, se puede disfrutar de la exuberancia de la selva, la belleza de las Cataratas del Iguazú y el contacto pleno con monos caí, coatíes, ardillas y tucanes.

Y qué mejor que vivir toda esta experiencia hospedado en Falls Iguazú Hotel & Spa, con su servicio de excelencia y todas las comodidades de primera calidad.

Allí es posible despertar por las mañanas con las mejores vistas a la Reserva Selva Iryapú y sus 6 hectáreas de exuberante flora y fauna, desayunar las deliciosas frutas del Litoral y divertirse con las travesuras de los coatíes. Todo esto a solo a 15 km. del Parque Nacional Iguazú y con fácil acceso a las atracciones turísticas de la zona.

Además, el valor agregado de este hotel es que la tarifa del alojamiento incluye el desayuno buffet y la cena buffet, para poder relajarse en el lugar luego de un día de aventura en los atractivos de Puerto Iguazú.

Para quienes buscan unas vacaciones plenas de aventura sin resignar confort, Falls Iguazú Hotel & Spa, es la opción perfecta.