Del boom de Japón al regreso de Isla Margarita: cuatro destinos que buscan ganar lugar entre los turistas argentinos

Costa Rica consolida el crecimiento del mercado argentino, mientras Portugal busca ampliar su todavía reducida participación. La conectividad, los precios y la promoción aparecen como factores centrales para captar nuevos viajeros.

Japón, Costa Rica, Portugal e Isla Margarita atraviesan distintos momentos, pero coinciden en la búsqueda de una mayor participación dentro del turismo emisivo argentino.

Los destinos internacionales más tradicionales , como Estados Unidos, España o Italia, siguen concentrando buena parte de los viajes de los argentinos, pero otros mercados empiezan a ganar espacio o buscan captar una porción mayor de los viajeros . Japón atraviesa un momento récord, Costa Rica sostiene un crecimiento del mercado argentino, Portugal busca salir de los márgenes y convertirse en una alternativa más instalada para conocer el sur de Europa, mientras que Isla Margarita prepara para 2027 el regreso de vuelos directos desde distintos puntos de la Argentina .

Entre esas alternativas, Japón es el destino que muestra actualmente el mayor volumen de viajeros argentinos . Erika Uehara, representante de prensa de la Embajada de Japón en la Argentina, explicó a Ámbito durante la Feria Internacional de Turismo (FIT) que el país alcanzó durante el último año cifras inéditas para este mercado.

“ En 2025 tuvimos récord de turistas argentinos, con más de 33.800 visitantes. Es la primera vez que superamos ese número. Hay una combinación que no se había dado antes: Argentina está cara y Japón está barato, con un yen muy devaluado. Además, durante mucho tiempo Japón estuvo en el imaginario de los argentinos como un destino lejano, difícil y caro, pero esa percepción empezó a cambiar. Hoy las redes sociales también tienen mucha influencia y cada vez más gente lo muestra como un destino económico y accesible ”, explicó Uehara.

El incremento argentino se produce además dentro de un fenómeno de mayor escala, según señaló Francisco Nicolás Javier Félix, director de la Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO) en México .

“ El boom turístico de Japón no es solamente con Argentina: es un fenómeno regional e incluso global. En 2025 fue el año en el que más turistas extranjeros llegaron al país. Japón había realizado mucha promoción antes de los Juegos Olímpicos de 2020 y también trabajó en su infraestructura para recibir turistas. A eso se suma que el yen se depreció en los últimos cuatro años, lo que aumentó el poder adquisitivo del turista internacional, especialmente del latinoamericano. También aumentó la conectividad desde Buenos Aires: hoy existen opciones a través de Europa, Medio Oriente, África y distintos puntos de América ”, explicó.

Costa Rica también busca profundizar un crecimiento que ya comenzó a observar entre los viajeros argentinos. Víctor Quesada, subgerente del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), detalló que el mercado local ganó peso durante los últimos dos años.

“En 2025 ingresaron 37.000 turistas argentinos, un 22% más que en 2024. Este año también vimos un incremento: entre enero y agosto habían ingresado más de 24.000 turistas, un 6,7% por encima del mismo período del año anterior. Nuestra proyección es cerrar 2026 manteniendo ese crecimiento interanual. Nuestro interés es potenciar el turismo con Argentina porque es nuestro principal proveedor de turistas de América del Sur y, dentro de América Latina, solamente se encuentra por debajo de México”, explicó Quesada.

El funcionario vinculó ese desempeño con una oferta que apunta a distintos perfiles de viajeros, desde familias y parejas hasta quienes buscan turismo de aventura, y destacó entre los principales atractivos del país el contacto con la naturaleza, los parques nacionales, la gastronomía y las actividades al aire libre.

Portugal se encuentra en una situación diferente. El mercado argentino todavía representa un flujo reducido frente a otros países europeos, pero Eduardo Bernardo Cardozo, director de Visit Portugal, considera que existe margen para ampliarlo.

“Cerca de 6.000 argentinos visitan Portugal por año, pero creemos que podrían ser muchos más. España tiene cifras mucho más fuertes y, aunque son países muy distintos, estamos a poco más de tres horas en auto. Creemos que es una cuestión de promoción y que necesitamos mostrar Portugal de una manera diferente, como un país auténtico, genuino y muy diversificado”, explicó.

La estrategia portuguesa apunta así a captar parte del público que ya viaja habitualmente hacia Europa y sumar al país dentro de itinerarios en los que destinos como España, Francia o Italia cuentan con una presencia mucho más consolidada entre los argentinos.

Isla Margarita, por su parte, busca recuperar un mercado que conoció otra dimensión durante décadas pasadas. Pedro Albornot, quien participó de la FIT en representación del destino venezolano, planteó que la nueva temporada puede marcar el regreso de los argentinos a la isla.

“Margarita es un destino que el mercado argentino conoce bastante y que quince años tuvo un verdadero boom de ventas. Ahora buscamos un renacer del destino, con hoteles renovados, nuevas inversiones y establecimientos preparados para recibir nuevamente pasajeros internacionales”, señaló.

Para la temporada 2027, TIP Travel anunció una programación junto con Andes Líneas Aéreas, con vuelos directos desde Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Tucumán, Neuquén y Salta. Durante enero están previstas salidas semanales los viernes y sábados, con una oferta apoyada principalmente en paquetes con hoteles all inclusive.

Cuánto cuesta viajar a Japón, Costa Rica, Portugal e Isla Margarita

Portugal recibe actualmente cerca de 6.000 argentinos por año y apuesta a ampliar su presencia entre los viajeros que eligen Europa. Pexels

El cambio en los precios relativos aparece como uno de los factores que favoreció especialmente a Japón. Uehara señaló que, aunque el aéreo continúa siendo una de las partes más costosas del viaje, el gasto una vez en destino puede resultar comparable e incluso inferior al de otros mercados.

“Un paquete de 14 días, con media pensión y excursiones todos los días, está alrededor de los u$s3.500. Es un valor parecido al que puede encontrarse para Europa. Lo que sí encarece el viaje es el aéreo, porque estamos del otro lado del mundo, aunque si se encuentra una buena promoción puede conseguirse alrededor de u$s1.800. Japón se volvió una alternativa comparable con Europa a pesar de estar mucho más lejos”, explicó.

Félix ubicó los pasajes en un rango más amplio y señaló que, de acuerdo con las consultas realizadas con agencias, un aéreo desde Argentina hasta Tokio puede rondar los u$s3.000, mientras que un viaje de alrededor de 15 días puede requerir entre u$s2.500 y u$s5.000 por persona, dependiendo del tipo de alojamiento, actividades y servicios contratados.

En Costa Rica, los valores relevados muestran diferencias importantes de acuerdo con el mes y la plataforma. Según información de Turismocity, los vuelos ida y vuelta desde Buenos Aires parten actualmente desde $856.000 para diciembre de 2026, $1,06 millones para enero de 2027, $954.000 para febrero y $937.000 para marzo, por persona.

La plataforma cuenta además con paquetes de 10 noches desde $2,18 millones por persona, con vuelo ida y vuelta, alojamiento y asistencia al viajero, y disponibilidad entre diciembre de 2026 y marzo de 2027.

En Almundo, para una estadía de diez días durante enero los pasajes parten desde $1,43 millones por persona, con un promedio cercano a $1,55 millones. En febrero aparecen alternativas desde$1,18 millones, con un promedio aproximado de $1,33 millones. Las opciones relevadas corresponden a vuelos de LATAM, Avianca y Copa Airlines, con una o más escalas.

Los valores son ademas para la temporada seca de Costa Rica, entre diciembre y abril, uno de los períodos de mayor demanda turística. Tanto los precios de los aéreos como los de los paquetes son dinámicos y pueden modificarse de acuerdo con la fecha, disponibilidad, equipaje y condiciones de cada tarifa.

En Portugal, Bernardo Cardozo también aportó una referencia para dimensionar cuánto puede requerir una estadía. Tomando el tipo de cambio utilizado para esta nota, los valores mencionados por el representante equivalen a unos u$s174 por noche para un hotel y alrededor de u$s2.316 para realizar una semana de viaje, aunque el presupuesto final depende del recorrido elegido.

Costa Rica recibió 37.000 turistas argentinos en 2025, un 22% más que el año anterior, y Argentina ya es su principal mercado emisor de América del Sur.

“El precio es importante, pero creemos que un viaje se elige principalmente por las experiencias. Portugal tiene una gastronomía increíble y en cada rincón del país se puede encontrar una receta propia. Invitamos a conocer Portugal justamente por esa diversidad y por todo lo que puede ofrecer más allá del costo del viaje”, explicó Cardozo.

A ese presupuesto debe sumarse el aéreo. Para viajar entre Buenos Aires y Lisboa, Air Europa publicaba al 1° de octubre tarifas ida y vuelta desde aproximadamente u$s1.088 para diciembre, u$s1.277 para enero de 2027 y u$s1.050 para febrero, sujetas a disponibilidad.

Por su parte, LATAM mostraba vuelos con conexión desde $2,39 millones para diciembre y $2,62 millones para enero, mientras que Iberia ofrecía alternativas desde aproximadamente u$s1.018 para determinadas combinaciones de fechas entre diciembre y enero.

En Isla Margarita, el regreso de los vuelos directos se complementa con paquetes pensados principalmente para estadías de una semana. Albornot explicó que la oferta hotelera fue una de las áreas en las que el destino buscó mejorar antes de recuperar mercados internacionales.

“La propuesta parte de paquetes de siete noches. Los hoteles están totalmente renovados y hubo una inversión importante para prepararlos nuevamente para recibir turistas. Los establecimientos cuentan con infraestructura propia, como plantas eléctricas y plantas desalinizadoras, y el objetivo es volver a posicionar a Margarita en un mercado argentino que ya conoció muy bien el destino”, explicó.

Como referencia para el verano de 2027, Turismo Cabal ofrece paquetes de siete noches desde $3 millones, con salidas durante enero y febrero desde Buenos Aires y Córdoba y fechas específicas desde otras provincias. Las tarifas son dinámicas y pueden cambiar según disponibilidad y condiciones comerciales.

En ese escenario, precios, conectividad y promoción aparecen como las principales herramientas con las que cada destino busca hacerse un lugar mayor entre los viajes internacionales de los argentinos.