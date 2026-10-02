Escapada a 3 horas de CABA: las termas con 13 piletas que ofrecen 60% de descuento a jubilados

Frente al río Uruguay, este complejo combina aguas a distintas temperaturas, espacios de relax y propuestas para pasar el día durante todo el año.

Una propuesta para cambiar de aire y disfrutar de una jornada diferente lejos del ritmo de la ciudad.

A poco más de 300 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires existe una alternativa para quienes buscan cortar con la rutina sin organizar un viaje demasiado largo. El destino está en Colón, Entre Ríos , y propone jornadas de descanso junto al río Uruguay , con piscinas de diferentes temperaturas y sectores cubiertos y al aire libre.

El complejo cuenta con 13 piscinas y funciona durante todo el año. La propuesta combina espacios de relajación con servicios gastronómicos y áreas recreativas , una fórmula que permite armar tanto una visita de unas horas como una estadía de varios días en la ciudad.

El beneficio está pensado para jubilados y pensionados y permite ingresar por una tarifa considerablemente menor a la general. Para acceder, es necesario acreditar la condición correspondiente al momento del ingreso, con la documentación solicitada por el complejo.

Una alternativa de turismo de cercanía que combina naturaleza, descanso y propuestas para todas las edades.

La promoción tiene una particularidad: según la información oficial difundida por Termas Colón , el descuento del 60% se aplica todos los días y no establece un límite de ingresos para quienes reúnen los requisitos. La tarifa vigente publicada es de $8.000 para jubilados .

También existen otros valores diferenciales. Los afiliados o beneficiarios de la Caja de Jubilaciones de Colón abonan $6.000 , mientras que los residentes de la ciudad cuentan con una tarifa específica de $10.000 presentando el DNI. Las personas con discapacidad pueden ingresar sin cargo con CUD y DNI, de acuerdo con las condiciones informadas por el complejo.

Cuánto cuesta la entrada general y qué servicios incluye el complejo

La entrada general para mayores de 10 años tiene actualmente un valor de $20.000, mientras que los chicos de 3 a 10 años abonan $6.000. Los menores de 2 años ingresan sin cargo. Además, el acceso vehicular tiene una tarifa informada de $6.000. Los precios publicados por el establecimiento rigen hasta el 30 de noviembre de 2026.

El atractivo principal son las 13 piscinas, distribuidas en distintos sectores. Algunas se encuentran cubiertas y otras al aire libre. Las temperaturas van aproximadamente desde los 32°C hasta los 40°C, por lo que la experiencia cambia según la piscina elegida y la época del año.

Entre las instalaciones aparecen piscinas con hidrojet, sectores de hidromasajes, camillas con chorros de agua y espacios como las denominadas piscinas “L” y “Diamante”. También hay áreas de descanso y refugios vidriados para quienes prefieren resguardarse mientras continúan disfrutando del entorno.

La propuesta se completa con spa, restaurante, kioscos, lockers y alquiler de batas, toallas y reposeras. El predio también dispone de servicio de enfermería, emergencias médicas y guardavidas capacitados en primeros auxilios, RCP y manejo de desfibriladores.

El paisaje entrerriano suma un atractivo especial para quienes buscan descansar y disfrutar al aire libre. Magnific

Cómo llegar desde Buenos Aires: ruta, peajes y tiempo estimado

Desde CABA, el recorrido habitual hacia Colón ronda los 320 kilómetros, aunque la distancia exacta y el tiempo dependen del punto de partida y del tránsito. La ruta conduce primero hacia Zárate y continúa por la RN 12 hasta Ceibas.

Desde allí se toma la RN 14 y luego la RN 135 para ingresar a Colón. La red vial oficial identifica precisamente estos corredores nacionales: RN 12, RN 14 y el tramo de la RN 135 que parte desde Colón.

En condiciones normales, el viaje puede rondar las tres horas y media, aunque la referencia de “tres horas” suele variar según el tránsito, las paradas y la zona de Buenos Aires desde donde se salga. Para una salida de fin de semana, conviene contemplar margen adicional.

El trayecto incluye peajes. Una referencia actualizada de costos para el corredor registra el Peaje Zárate Brazo Largo sobre la RN 12 y otros puntos de cobro sobre la RN 14; los valores pueden cambiar según las actualizaciones tarifarias. La RN 135 conecta la RN 14 con Colón y continúa hacia el puente internacional General Artigas, que comunica con Paysandú, Uruguay.