Buscan voluntarios para trabajar 5 horas al día en un hostel de Merlo: ofrecen alojamiento, desayuno y tours gratis

La propuesta de voluntariado en Merlo permite trabajar 25 horas semanales a cambio de alojamiento, desayuno y otros beneficios.

Un hostel de Villa de Merlo, San Luis , abrió una convocatoria para viajeros que quieran combinar una estadía en las sierras con una experiencia de voluntariado. La propuesta contempla trabajar 5 horas por día, cinco días a la semana , a cambio de alojamiento y distintos beneficios.

La búsqueda se encuentra publicada en plataformas de intercambio como Worldpackers y está orientada a personas interesadas en colaborar con las tareas cotidianas del establecimiento, conocer otros viajeros y recorrer uno de los principales destinos turísticos de San Luis.

La propuesta contempla una colaboración de 25 horas semanales , distribuidas en cinco turnos de cinco horas. Los voluntarios pueden participar en distintas áreas del hostel según sus habilidades y las necesidades de cada jornada.

Entre las tareas previstas aparecen la atención en recepción , asistencia durante los check-in y check-out, respuesta de consultas y correos electrónicos, manejo de redes sociales y colaboración con las reservas. También pueden realizarse trabajos de limpieza, lavandería y mantenimiento de los espacios comunes.

El intercambio también permite adquirir experiencia vinculada con la gestión y el funcionamiento de un hostel , además de favorecer el contacto con huéspedes de diferentes lugares. La convocatoria admite a personas que viajen solas, parejas o dúos de amigos.

Días libres, comidas y beneficios: qué incluye la propuesta en San Luis

Uno de los principales beneficios son los dos días libres por semana, que los participantes pueden utilizar para recorrer Villa de Merlo y sus alrededores. La localidad cuenta con circuitos naturales, arroyos, senderos y espacios para realizar actividades al aire libre.

El alojamiento se realiza en una habitación compartida para el equipo y la propuesta incluye desayuno gratuito todos los días. Además, los voluntarios pueden utilizar la lavandería y acceder a descuentos en comidas y bebidas del bar del establecimiento.

Entre los beneficios adicionales se encuentran las bicicletas disponibles para recorrer la zona y la posibilidad de participar de tours y excursiones sin costo. De esta manera, la propuesta combina las horas de colaboración con tiempo libre para conocer el destino y realizar actividades turísticas.

Requisitos para postularse: edad, idiomas y modalidad de viaje

La convocatoria está dirigida principalmente a jóvenes de entre 18 y 35 años. El perfil buscado incluye personas con facilidad para relacionarse, buena predisposición para la atención al público y ganas de participar de una experiencia de intercambio cultural.

En cuanto a los idiomas, se solicita español fluido o conocimientos básicos de inglés. La experiencia está disponible tanto para viajeros individuales como para parejas y grupos de amigos, de acuerdo con las condiciones indicadas en la convocatoria.

Las personas interesadas deben consultar la propuesta publicada en Worldpackers y revisar las condiciones específicas antes de postularse. Los gastos de traslado hasta Merlo, seguro de viaje y otros costos personales no forman parte de los beneficios incluidos en el intercambio.