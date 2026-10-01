Un hostel de Villa de Merlo, San Luis, abrió una convocatoria para viajeros que quieran combinar una estadía en las sierras con una experiencia de voluntariado. La propuesta contempla trabajar 5 horas por día, cinco días a la semana, a cambio de alojamiento y distintos beneficios.
Buscan voluntarios para trabajar 5 horas al día en un hostel de Merlo: ofrecen alojamiento, desayuno y tours gratis
La propuesta contempla 25 horas semanales de trabajo, dos días libres, alojamiento compartido, desayuno y actividades gratuitas en Villa de Merlo.
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La búsqueda se encuentra publicada en plataformas de intercambio como Worldpackers y está orientada a personas interesadas en colaborar con las tareas cotidianas del establecimiento, conocer otros viajeros y recorrer uno de los principales destinos turísticos de San Luis.
¿En qué consiste el voluntariado en Merlo y qué tareas hay que realizar?
La propuesta contempla una colaboración de 25 horas semanales, distribuidas en cinco turnos de cinco horas. Los voluntarios pueden participar en distintas áreas del hostel según sus habilidades y las necesidades de cada jornada.
Entre las tareas previstas aparecen la atención en recepción, asistencia durante los check-in y check-out, respuesta de consultas y correos electrónicos, manejo de redes sociales y colaboración con las reservas. También pueden realizarse trabajos de limpieza, lavandería y mantenimiento de los espacios comunes.
El intercambio también permite adquirir experiencia vinculada con la gestión y el funcionamiento de un hostel, además de favorecer el contacto con huéspedes de diferentes lugares. La convocatoria admite a personas que viajen solas, parejas o dúos de amigos.
Días libres, comidas y beneficios: qué incluye la propuesta en San Luis
Uno de los principales beneficios son los dos días libres por semana, que los participantes pueden utilizar para recorrer Villa de Merlo y sus alrededores. La localidad cuenta con circuitos naturales, arroyos, senderos y espacios para realizar actividades al aire libre.
El alojamiento se realiza en una habitación compartida para el equipo y la propuesta incluye desayuno gratuito todos los días. Además, los voluntarios pueden utilizar la lavandería y acceder a descuentos en comidas y bebidas del bar del establecimiento.
Entre los beneficios adicionales se encuentran las bicicletas disponibles para recorrer la zona y la posibilidad de participar de tours y excursiones sin costo. De esta manera, la propuesta combina las horas de colaboración con tiempo libre para conocer el destino y realizar actividades turísticas.
Requisitos para postularse: edad, idiomas y modalidad de viaje
La convocatoria está dirigida principalmente a jóvenes de entre 18 y 35 años. El perfil buscado incluye personas con facilidad para relacionarse, buena predisposición para la atención al público y ganas de participar de una experiencia de intercambio cultural.
En cuanto a los idiomas, se solicita español fluido o conocimientos básicos de inglés. La experiencia está disponible tanto para viajeros individuales como para parejas y grupos de amigos, de acuerdo con las condiciones indicadas en la convocatoria.
Las personas interesadas deben consultar la propuesta publicada en Worldpackers y revisar las condiciones específicas antes de postularse. Los gastos de traslado hasta Merlo, seguro de viaje y otros costos personales no forman parte de los beneficios incluidos en el intercambio.