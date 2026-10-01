Escapada a Junín: la Laguna de Gómez recuperada y el nuevo bus turístico para redescubrir la ciudad + Agregar ámbito en









La recuperación de la laguna y el estreno de una nueva atracción renuevan la propuesta de la región para una experiencia de uno o dos días.

Junín suma nuevas propuestas para disfrutar una salida de pocos días cerca de la Ciudad. Gentileza - Turismo de Junín Bs As

Junín volvió a ser un excelente destino para disfrutar de escapadas cortas con una propuesta llena de naturaleza, gastronomía, deportes y recorridos urbanos. La recuperación de la Laguna de Gómez después de la sequía fue fundamental para reactivar parte del movimiento turístico.

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A eso se le suma una novedad presentada durante la FIT 2026, que es el primer bus turístico de la ciudad, con recorridos urbanos y conexiones hacia el parque natural. La idea es que quienes llegan por uno o dos días puedan conocer más sin perder tiempo a la hora de moverse.

La recuperación de la Laguna de Gómez volvió a impulsar la pesca y los deportes náuticos. Gentileza - Gobierno de Junín El regreso del agua: cómo se recuperó el Parque Natural Laguna de Gómez La Laguna de Gómez es un gran atractivo dentro de la oferta turística de Junín. Después de un tiempo de sequía, el espejo de agua se recuperó y eso permitió que volvieran dos públicos importantes para la ciudad, quienes practican pesca deportiva y quienes buscan hacer deportes náuticos.

Según Luis Bortolato, subsecretario de Turismo de Junín, la mejora también se empezó a notar en la ocupación. Durante los fines de semana comunes, los alojamientos se mueven entre el 70% y 75%, pero en los fines de semana largos superan el 80%. En 2025, cuando la laguna todavía estaba seca, la ocupación habitual estaba entre el 60% y el 70%. Durante el verano, además, la zona vuelve a sumar propuestas de sol y playa, así que el parque recupera sus principales atractivos.

El nuevo bus turístico conecta distintos puntos urbanos con el parque natural. Gentileza - Gobierno de Junín Estreno descapotable: recorridos, horarios y precios del primer Bus Turístico Una de las novedades de 2026 es el primer bus turístico de Junín, pensado para conectar distintos puntos de la ciudad con la Laguna de Gómez. El servicio va a tener dos recorridos, uno urbano y otro que va a llegar hasta el parque natural. Funcionará durante los fines de semana y contará con distintos horarios para poder sumarlo a una estadía corta.

El punto de partida va a ser la Plaza de los Niños (con destino final en el Parque Natural Laguna de Gómez) y los horarios de funcionamiento son los siguientes: turno mañana: 10:00

10:00 turno tarde: 17:00 El bus se suma a las ocho rutas autoguiadas que ya ofrece Junín. Entre ellas hay recorridos por edificios históricos, espacios vinculados con Eva Perón, zonas verdes, el barrio Las Morochas y distintos pueblos del partido. Los circuitos también cuentan con planos geolocalizados y señalética con códigos QR para conocer más sobre la historia y la arquitectura de cada lugar. Gastronomía, viñedos y actividades al aire libre completan la oferta para recorrer la ciudad. Gentileza - Gobierno de Junín Deportes náuticos, gastronomía y aire libre: las actividades imperdibles La laguna no es la única opción para una escapada, ya que Junín también viene ampliando su propuesta con actividades rurales, gastronomía y experiencias al aire libre. Entre las alternativas aparecen cuatro viñedos, establecimientos de turismo rural y una oferta gastronómica que va desde restaurantes de campo hasta propuestas de autor y opciones más informales. Para quienes buscan algo más activo, hay vuelos de bautismo en parapente, avioneta y planeador, una cancha de golf de 18 hoyos y espacios para caminar o hacer avistaje de fauna. La observación de aves es otro de los puntos fuertes, ya que en la zona se registraron más de 200 especies, entre residentes y migratorias, y hay guías especializados para recorrer los ambientes naturales. También se puede combinar la visita con espectáculos y propuestas culturales. Junín cuenta con una agenda semanal de museos, teatro y espacios culturales, además del Teatro San Carlos. Una de las ventajas de la ciudad es la distancia entre sus atractivos, porque en 10 o 15 minutos se puede pasar de una propuesta a otra.