El invento que convertirá tu casa en el bar preferido de todos tus amigos

Este equipo prepara tragos en segundos y ayuda a que la reunión con amigos no se interrumpa, mientras siguen saliendo las rondas.

Las juntadas con amigos en casa suele incluir buena música, algo para comer y tragos para compartir. Pero, de todas formas, cuando el anfitrión es el que prepara bebidas, gran parte de la noche puede pasar detrás de la mesada . Esa situación llevó al desarrollo de un invento pensado específicamente para eso.

Para simplificar esta tarea y facilitar las reuniones, una empresa lanzó un dispositivo que cambiará por completo las fiestas en tu casa. La propuesta apunta a quienes disfrutan de la coctelería, pero también quieren participar de la charla y no quedar fuera del grupo.

El dispositivo llamado Shakeum funciona como una máquina mezcladora de cócteles que automatiza el movimiento de un bartender. Su sistema permite preparar varias bebidas al mismo tiempo sin que la persona encargada tenga que agitar cada una de forma manual.

La idea surgió a partir de una situación frecuente que se da entre quienes hacen reuniones en su hogar. En esos encuentros, los anfitriones terminan quedando atrás de la barra casi toda la noche preparando tragos para todos, mientras que los demás siguen de fiesta.

El funcionamiento de este nuevo invento es sencillo y le pone fin a esa situación. El usuario pone los recipientes en la base del aparato, presiona un botón y el sistema reproduce el movimiento que hace un bartender al preparar tragos.

El resultado mantiene la textura y la temperatura que se espera de un trago bien preparado. Además, lo mejor de todo es que el equipo puede trabajar con varios recipientes de forma simultánea, lo que acelera el flujo de tragos.

Las principales características del dispositivo

Este aparato incorpora varias funciones pensadas para facilitar el proceso de preparación de bebidas y adaptarse a diferentes situaciones. Una de las principales es su movimiento multidireccional. El sistema interno imita el gesto que realiza una persona al agitar un shaker tradicional para integrar los ingredientes y enfriar la mezcla de manera uniforme.

El equipo también permite preparar hasta cuatro tragos a la vez. Esta capacidad es muy útil cuando hay varios invitados que piden tragos al mismo tiempo. Otra ventaja es su compatibilidad con distintos tamaños de recipientes.

Además, el diseño ocupa poco espacio, así que puede instalarse sobre la mesada sin saturar el sector donde se preparan bebidas. El usuario puede ajustar la intensidad y la duración del movimiento según el tipo de cóctel. El manejo es simple gracias a un sistema de encendido y apagado con un solo botón. Una vez iniciado el proceso, la máquina ejecuta la mezcla y después se detiene.