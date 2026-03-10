Federico Sturzenegger celebró la reforma del control vehicular: "Menos VTV y menos trámites para la circulación de vehículos"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado destacó el alcance del Decreto 139/25, firmado por Javier Milei y Luis Caputo, que introduce modificaciones en el sistema y busca simplificar los procesos vinculados a la circulación de automóviles.

El Gobierno nacional avanzó con una nueva modificación en el sistema de verificación técnica vehicular (VTV) y en distintos procedimientos administrativos relacionados con los automóviles. Tras la publicación del Decreto 139/25 , el ministro Federico Sturzenegger utilizó su cuenta de X para explicar los cambios y destacar el objetivo de reducir cargas burocráticas.

Con el mensaje “ Menos VTV y menos trámites ”, el funcionario celebró la medida impulsada por el Ejecutivo y explicó que la reforma apunta a modificar un sistema que, según afirmó, genera numerosas quejas entre los conductores.

“El Decreto 139/25 con firmas de @JMilei y @LuisCaputoAR permite avanzar con la reforma de un trámite que es fuente inagotable de quejas por parte de los argentinos: la VTV (o Revisión Técnica Obligatoria, RTO) ”, expresó el ministro en su publicación.

Entre las modificaciones destacadas, Sturzenegger señaló que se extienden los plazos de revisión para vehículos nuevos . Según explicó, “ no era necesaria en los primeros cinco años de un 0 km y luego solo cada dos años hasta los 10 años ”.

Otro de los cambios apunta a ampliar los lugares donde se puede realizar la verificación técnica . “ Permitía que cualquier taller con equipamiento pudiera hacerla ”, indicó el ministro al detallar la reforma.

Además, el decreto eliminó el denominado Informe de Configuración de Modelo (ICM). Sobre ese punto, el funcionario sostuvo: “un curro de AITA (Asociación de Ingenieros y Técnicos del Automotor) que te obligaba a pagar por verificar los cambios de configuración”.

El titular de Desregulación también denunció que, tras la eliminación del documento, algunos sistemas habrían continuado generando formularios similares. “Estamos evaluando si corresponden acciones legales para recuperar ese dinero”, afirmó.

Finalmente, el ministro explicó que una resolución del Juzgado Federal Contencioso Administrativo N.º 3, a cargo de Santiago Carrillo, permitió avanzar con la implementación de las reformas, que buscan ampliar la oferta de talleres y simplificar el proceso para los conductores en todo el país.