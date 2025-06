Un restaurante donde confluyen el mar, los sentidos y la aventura

siete mares (2).jpg La carta está guiada por los cinco sabores base: amargo, umami, dulce, ácido y salado. Siete Mares

El sushi, inspirado en los siete mares, combina técnica japonesa con ingredientes inesperados. Hay rolls con gambas en panko, alioli de maracuyá y praliné, otros con falafel y chutney de rabanito, y versiones dulces y picantes que redefinen la tradición. Para quienes buscan algo más, la carta suma ceviches, risottos y postres que apelan tanto al sabor como al juego visual: texturas de chocolate, cheesecake invertido o espumas cítricas.

siete mares (3).jpg Emiliano Simonini convirtió su pasión por el océano en un proyecto gastronómico único. Siete Mares

La coctelería también tiene identidad propia. Mamacocha, Yemanjá GG y otras mezclas de autor, creadas por el bartender residente, se sirven en copas que parecen sacadas de un cuento acuático. Y los vinos, todos argentinos, maridan con precisión cada paso del viaje.

siete mares (4).jpg La propuesta se completa con cócteles de autor y una carta de vinos 100 % argentinos. Siete Mares

Pero Siete Mares no se detiene ahí. Los miércoles se organizan Experiencias, eventos íntimos donde se enseña a preparar sushi, se realizan catas con sommeliers invitados o se presentan cenas temáticas como Micelio In, donde el hongo es protagonista absoluto. Cada encuentro es una inmersión distinta: a veces en ingredientes, otras en historias contadas por buzos o expertos marinos. La idea siempre es la misma: despertar los sentidos y crear comunidad a través del compartir.

siete mares (5).jpg Los miércoles se organizan eventos temáticos con sommeliers, cocineros e invitados especiales. Siete Mares

La sede de Victoria, ubicada en Punta Chica, ofrece delivery y take away con la misma calidad de cocina. Ideal para quienes quieren disfrutar del sabor de Siete Mares en casa o en picnics junto al río. Por su parte, la sede de Bariloche se apresta este invierno para lucir no sólo una carta inspirada en el entorno patagónico, sino también experiencias con productos locales, pensadas para acompañar la temporada alta de turismo.

siete mares (7).jpg El sushi está inspirado en los siete océanos y cada roll tiene una historia propia. Siete Mares

Siete Mares es eso: un espacio donde comer se transforma en un acto poético. Un viaje sin pasaporte, pero con destino claro: el fondo del mar y lo más profundo del gusto.

Direcciones: Av. Del Libertador 13017, Martínez; Av. Del Libertador 3501, Punta Chica, Victoria; Av. San Martín 657, Km 0. Bariloche.