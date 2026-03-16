Un tesoro barrial y gourmet en La Paternal + Seguir en









En una antigua panadería de barrio, ubicada en una zona de Buenos Aires que en los últimos años no deja de crecer, el restaurante de la Jazmín Marturet, un proyecto personal que combina cocina creativa, sabores intensos y una mirada viajera sobre la gastronomía.

Dirección: Ávalos 360 (entre Av. Elcano y Paz Soldán), La Paternal.

En Ávalos 360, en el barrio porteño de La Paternal, funciona desde hace seis años MN Santa Inés, el restaurante de la chef Jazmín Marturet, reconocido este año por la Guía Michelin con la distinción Bib Gourmand por su destacada relación precio-calidad.

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El espacio ocupa una antigua panadería industrial que fue remodelada durante ocho meses para convertirse en un restaurante de espíritu relajado y cocina muy personal. Abierto de martes a domingos al mediodía, se ha consolidado como uno de los proyectos gastronómicos más interesantes de la zona.

Uno de los rasgos distintivos de MN Santa Inés es que la carta no es fija: cambia aproximadamente cada cinco semanas según la temporada y las ideas de la chef. Sin embargo, mantiene una identidad clara, con platos abundantes, sabores intensos y combinaciones que mezclan influencias criollas, asiáticas y latinoamericanas.

MN Santa Inés MN Santa Inés, el restaurante de la chef Jazmín Marturet. Menú de MN Santa Inés El menú está ordenado de menor a mayor intensidad. Entre las opciones pueden aparecer preparaciones como fainá de acelga y queso, papas fritas con pickles y emulsión de trufa con hongos confitados, carpaccio de lomo con rúcula, peras, alcaparras y queso de cabra o tamal de pollo con crema de zucchini y ají mirasol.

Entre los principales conviven propuestas muy diversas: desde berenjena ahumada y frita con zanahorias asadas al sumac y naranja, hasta “La vuelta al cole”, una milanesa servida con fideos y ensalada de tomate y orégano. También aparecen guiños internacionales como el salpicón de mar con langostinos, calamares y mejillones acompañado con tortillas de maíz, el prato feito brasileño con lisa a la plancha, arroz, farofa picante y feijoada, o una hamburguesa de cordero con huevo frito, cebollas asadas y yogur con hierbas.

MN Santa Inés comida MN Santa Inés. La cocina de Marturet se caracteriza por platos con múltiples preparaciones y contrastes de sabor. Siempre ofrece alguna opción vegana, presencia de picante y un elemento que se repite como sello personal: la fruta, que aporta acidez y equilibrio. En el restaurante casi todo se produce en la casa, desde panes y pastas hasta bebidas. Entre estas últimas sobresale la jarra de rosado, preparada con vino rosado, pomelo, frambuesa y pimienta. Para el final dulce, la pavlova con frutas de estación suele ocupar un lugar central en la carta, junto a otros postres que cambian según la temporada. MN Santa Inés Con una propuesta que combina creatividad, técnica y espíritu barrial, MN Santa Inés se convirtió en uno de los restaurantes más recomendados de La Paternal.

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