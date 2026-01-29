Creció el consumo de combustibles en 2025: se desplomó la venta de gasoil y los premium ganaron terreno

El volumen marcó una suba interanual del 0,27% y ubicó al año como el tercero de mayor consumo desde la pandemia. YPF lideró entre las distribuidoras.

La venta de combustibles cerró 2025 con un leve crecimiento interanual y un fuerte protagonismo de los productos Premium

La venta de combustibles al público en la Argentina cerró 2025 como el tercer mejor año desde la pandemia, con un buen desempeño de los Premium . A lo largo del año se comercializaron 16.909.725,52 metros cúbicos , lo que representó un incremento del 0,27% en comparación con 2024.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde el inicio de la pandemia, el desempeño de 2025 solo quedó por detrás de 2022 , cuando el consumo creció 6,84%, y de 2023 , que registró una expansión del 8,65%. De esta manera, el último año consolidó niveles de demanda elevados, aunque con una dinámica marcada por fuertes diferencias entre meses y productos.

El pico de ventas de combustibles se registró a mitad de año , con julio como el mes de mayor demanda, cuando se comercializaron 1.462.231 m³ . En el otro extremo, febrero fue el mes de menor consumo, con 1.321.607 m³ vendidos en todo el país.

En términos interanuales, abril fue el mes con mejor desempeño, al mostrar un crecimiento del 5,37% frente al mismo período del año anterior. En contraste, noviembre presentó la mayor caída interanual, con una baja del 6,51% , antes de la recuperación observada en diciembre.

En el análisis por compañías, YPF se mantuvo como la petrolera con mayor participación en el mercado argentino de combustibles. La empresa estatal cerró el año con un market share del 54,6% , liderando con comodidad el ranking sectorial.

Detrás se ubicaron Shell, con el 22,9%, Axion Energy, con el 12,1%, y Puma Energy, que alcanzó una participación del 5,7%. Según los datos relevados, YPF fue además la compañía que más creció en participación de mercado a lo largo del año.

FULL YPF Estación de servicio

Desempeño en diciembre

De acuerdo con datos del portal especializado Surtidores, luego de la contracción registrada en noviembre, diciembre cerró con una variación positiva en la venta de combustibles. Durante el último mes de 2025 se comercializaron 1.503.859 m³, frente a 1.495.855,08 m³ vendidos en diciembre de 2024, lo que implicó una suba interanual del 0,54%.

Medido en términos mensuales, la demanda creció 5,74% en comparación con noviembre, mostrando una recuperación hacia el cierre del año.

Premium en alza y gasoil en retroceso

El consumo de combustibles Premium volvió a destacarse, una tendencia que se repitió a lo largo de todo 2025. En diciembre, la nafta Premium creció 9,49% interanual, mientras que el gasoil Grado 3 aumentó 8,52%.

La nafta Súper registró una suba más moderada, del 1,88%, en tanto que el diésel Grado 2 mostró una caída pronunciada del 11,22%, reflejando una menor demanda vinculada al sector productivo.

En el acumulado, las ventas de naftas crecieron 3,81% interanual, mientras que el gasoil retrocedió 3,9% en comparación con 2024.

Desempeño por provincias

De las 24 jurisdicciones, solo nueve registraron variaciones interanuales positivas en diciembre. Los mayores incrementos se observaron en Catamarca (7,17%), Río Negro (4,63%) y Buenos Aires (3,93%), seguidas por San Juan, Neuquén, La Pampa, San Luis, Formosa y Entre Ríos.

En el otro extremo, Misiones (-5,9%), Corrientes (-5,61%) y Santiago del Estero (-5,12%) encabezaron las caídas más pronunciadas.

En volumen absoluto, la provincia de Buenos Aires lideró el ranking con 544.732 m³ vendidos, seguida por Córdoba (155.875 m³), Santa Fe (115.600 m³) y la Ciudad de Buenos Aires (97.300 m³).