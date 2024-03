Lionel Messi dio una entrevista en Asia y habló sobre su fecha de retiro

Lionel Messi no estuvo presente en la victoria de la Selección Argentina contra Costa Rica , ya que no fue citado por arrastrar una lesión muscular. Sin embargo, a pesar de su ausencia, el astro argentino dijo presente en la TV de Arabia Saudita en una entrevista que fue grabada durante la gira del Inter de Miami por Asia .

Como no podía ser de otra manera, la charla comenzó con el entrevistador consultándole al futbolista como vive su nuevo presente en el Inter de Miami , alejado de la presión del fútbol europeo. El astro argentino, que abandonó París luego de 2 años para mudarse a Miami, aseguró que en su nuevo hogar intenta " disfrutar muchísimo de su familia ".

"Juego con mis hijos. A la pelota o a los videojuegos, lo que cualquier padre puede hacer . La verdad es que a los tres (Thiago, Mateo y Ciro) en este momento les encanta jugar a la pelota. Cuando no están en el colegio, es jugar a armar partiditos ”, relató el argentino sobre su nueva vida en Estados Unidos.

Lionel Messi sufrió una lesión muscular el pasado 13 de marzo en el partido del Inter Miami FC vs Nashville por la Copa de Campeones Concacaf.

En esa línea, el futbolista recordó los tiempos de cambios durante los últimos años, desde su salida del Barcelona a su llegada a París: "fue dificil el cambio porque no me lo esperaba. Esperaba seguir en Barcelona". Además, el astro también habló sobre el impacto que este cambio podría haber tenido en su relación con la Selección argentina: "Si no se hubiesen dado las cosas como se dieron (ganar la Copa América 2021), hubiese dejado la Selección, porque estaba por dar otro paso en mi carrera, volver cambiar de club y hubiesen cambiado las cosas, seguramente”

Promediando la charla, el argentino se alejó del mundo del fútbol para adentrarse en su vida privada y sus hobbies: "Veo todo, me gusta el Tenis, el pádel y el básquet", admitió Messi a quién ya se lo vio disfrutando de estos tres juegos en el pasado. Incluso sorprendió a todos cuando comentó que también está disfrutando de un nuevo deporte: "en estados Unidos estoy aprendiendo mucho del fútbol americano, que por ahí antes no le daba tanta importancia. Hoy, entendiéndolo más y estando cerca, lo miro y lo disfruto más”.

Ya más distendido, el "diez" hasta se animó a responder sobre su habilidad en la cocina y las series que disfruta mirar con Antonela, su esposa. “Estoy muy justito en la cocina. Sé cocinar, pero poco. Cocino, pero no soy bueno, puedo zafar”, admitió entre risas. “Voy a a elegir una, porque últimamente estuve viendo muchas. Te puedo decir Game of Thrones, que me gustó muchísimo y la vi más de una vez”, recomendó Messi.

El futuro de Messi

Sobre el final de la entrevista, llegó un momento que siempre hace temblar de miedo a los fanáticos. Es que el argentino fue consultado acerca de como mantiene su vigencia, a sabiendas de que ya tiene 36 años y que su carrera como futbolista comienza a transitar un ocaso: “La mentalidad es lo más importante para un jugador. Si tiene las habilidades y la capacidad para ser profesional, pero no tiene una mentalidad sólida, el trabajo y el sacrificio se vuelven muy difíciles”.

Lionel Messi @InterMiamiCF.jpeg Messi afronta su temporada n° 22 como profesional. @InterMiamiCF

El campeón del mundo también destacó la importancia de la alimentación en el deporte de alto rendimiento: “siempre comí bien y me entrené, pero a medida que crecí me di cuenta que el esfuerzo físico se hace cada vez más difícil. A medida que envejeces, las cosas se hacen más difíciles”. A pesar de reconocer que las cosas ya no fluyen tan facil como cuando era joven, Messi se mostró tranquilo: “por suerte, ya conseguí todo en mi carrera”

Por último, el entrevistador le consultó sobre su eventual retiro: "No pienso en eso todavía", aseguró el futbolista. "En el momento en que sienta que no voy a beneficiar a mi equipo, me retiraré. Cuando llegue el momento, encontraré el camino a lo que me llene”, concluyó.