Lluvias y medidas con “sabor a poco”

… que, partiendo del hecho de que en la crisis cualquier aporte es positivo, especialmente, los que apuntan al mayor problema de hoy en el interior que es la falta de liquidez, son una buena noticia los $50.000 millones anunciados por el Banco Nación, a una tasa promedio de 49%, para los alrededor de 34.000 clientes agropecuarios de las zonas comprendidas. Según la titular de la entidad, y exministra de Economía, Silvina Batakis, los fondos serán destinados a “refinanciación de créditos a tasa de origen a aquellos productores que acrediten la emergencia; nueva línea de créditos para arrendatarios; ampliación de 12 a 18 las cuotas en los consumos de tarjeta AgroNación a tasas subsidiadas; a importaciones y exportaciones (financiamiento de u$s100 millones para importaciones y de u$s255 millones para exportaciones) y bonificación para compra de maquinaria agrícola de fabricación nacional”. Por supuesto que, si bien el universo de productores alcanzados no es el total, la cifra de algo más de u$s260 millones resultaría exigua ante la magnitud de la crisis. La otra incógnita es qué pasará con los “ no” clientes del banco, o quienes no califican. En la “ letra chica” también aparecen los trámites fiscales y tributarios con la AFIP y las provincias para saber quiénes acceden y quiénes no a los beneficios. Por supuesto, el Gobierno habla de “sacrificio fiscal” ante los aportes inevitables y la producción antepone la imposibilidad de seguir ante la iliquidez que imponen las pérdidas. De ahí la particular importancia que vuelve a cobrar el clima y sus pronósticos. Es que las lluvias hasta ahora resultan escasas para recuperar el agua de los perfiles y hay muchas zonas donde aún no llueve. Además, prevén una nueva ola de calor para los próximos días, que va a acelerar la evapotranspiración de los pocos milímetros caídos. Aun así, alcanzaron para frenar las pérdidas y para que algunos productores se animen a una soja de segunda bien tardía, aun a riesgo de un otoño llovedor y/o heladas tardías.