Lo que se dice en las mesas

“Nants ingonyama bagithi baba, Sithi uhhmm ingonyama”, cantan en el mercado. El rey de la selva se anunció, venció y ahora prepara su debut presidencial. El país está a las puertas, más que de un salto al vacío, por sumergirse en aguas bien profundas, donde la visibilidad es nula, propias del lugar donde descansa el Titanic. En los bancos de inversión de Wall Street y Londres, en las gestoras de fondos globales y hasta los principales think tank internacionales se habla del caso argentino como el de un “experimento”. Para bien o para mal, el triunfo de Javier Milei volvió a poner a la Argentina en la primera plana. No hubo un analista global, ni que hablar de los especializados en mercados emergentes, que no se ocupara de Argentina en los últimos días. Intensos cruces de información de uno y otro lado del Atlántico y detrás del Río Grande. Los operadores locales apabullados por el interrogatorio de sus pares extranjeros sobre el presidente electo, su equipo y sus planes. Pero las escasas explicaciones y especificaciones brindadas por los analistas y operadores criollos no hicieron más que poner en guardia a los extranjeros, que de por sí ya son bastante cautelosos con el país, y por ende, con los activos argentinos. La expectativa centrada en quiénes serán los integrantes del equipo económico y los dimes y diretes en la danza de nombres, candidatos y paracaidistas para rellenar la cúpula del Poder Ejecutivo, de la administración pública nacional, entes autárquicos y empresas públicas pone en alerta a los inversores. Los rumores vinculados con Federico Sturzenegger, Emilio Ocampo, Demian Reidel y hasta con Guillermo Nielsen, entre otros, desorientan y la sola vuelta de Luis “Toto” Caputo al Palacio de Hacienda dan que hablar. Mientras tanto, los bancos locales y fondos comunes desarman posiciones y siguen aumentando el colchón de liquidez, así liquidan Leliq y se colocan en Pases a un día y, obvio, también ejercen puts sobre títulos públicos que otorgó el BCRA y que según estiman en las mesas suman $4,6 billones. Todos parecen atrincherados esperando la carga de caballería. La pulseada interna en la mesa chica de Milei sobre cómo desarmar el stock de Leliq abrió otra grieta entre los que pugnan porque todo el mundo pague el ajuste, por ejemplo, bajando drásticamente la tasa de interés de las Leliq y Pases y que sea lo que Dios quiera versus otros que quieren tomar financiamiento para el desarme. Detrás está el ajuste del gasto primario que desata todo tipo de controversias y represalias de todo el espectro sindical y político, aún sin conocer los alcances, pero anticipa un fin de año movido y un verano calentito. Al respecto, un conocido estratega de renta fija recordó que la experiencia de transiciones de mandato con tasas de inflación mensual de dos dígitos, como fue el caso del regreso de la democracia y el de la asunción de Carlos Menem, no son buenos casos de desinflación inmediata, lo cual puede ser un problema para el nuevo gobierno que contaría con poco apoyo legislativo y de los gobiernos provinciales. El gobierno de Alfonsín tardó un año y medio en llevar a cabo un plan antiinflacionario integral (Plan Austral) mientras que Menem tardó un período similar, hasta la aprobación de la Ley de Convertibilidad. Como diría el Rey León, “Hakuna matata”.