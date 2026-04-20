Salta debate la reforma electoral con el fantasma de la ley de lemas como centro

La Cámara de Diputados comenzó a tratar el proyecto impulsado por oficialismo que introduce un sistema de acumulación de votos por frentes. La oposición, encabezada por referentes de La Libertad Avanza, advierte que se trata de un regreso encubierto a la derogada ley de lemas.

La cámara de Diputados de Salta será este martes el escenario de un debate sobre la reforma de la ley electoral.

El recinto de la cámara de Diputados de Salta se convertirá desde este martes en el escenario de uno de los debates políticos más encendidos del año. El proyecto de reforma electoral impulsado por el gobierno de Gustavo Sáenz que ingresó para su tratamiento con la firma de la mayoría oficialista y desató una controversia que trasciende los muros legislativos : ¿modernización del sistema sin PASO o e regreso encubierto de ley de lemas?

La iniciativa modificaría la ley 6.444 y establecería el siguiente mecanismo: los votos obtenidos por distintas listas dentro de un mismo frente electoral se acumulan, y la fuerza más votada define la elección, consagrando a la lista interna con mayor respaldo. Para el oficialismo, se trata de "ordenar la competencia" tras la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y de fortalecer la representación política. Para la oposición, es una señal de alarma sobre el uso de las reglas electorales como herramienta de poder.

El diputado provincial Germán Rallé, uno de los impulsores del proyecto, salió a despejar dudas sobre sus alcances. En declaraciones radiales subrayó que la reforma no modifica el sistema de elección para gobernador: "En la categoría de gobernador no salen dos o tres del mismo espacio a disputar. Sería un candidato único, como ocurre en la actualidad", aclaró. Detalló que el esquema se aplicaría "del gobernador para abajo", es decir, en categorías como intendentes, concejales y diputados, y que el objetivo es "abrir a nuevos cuadros y fortalecer las instituciones partidarias". "Pretende, en un mismo acto, abrir la participación y definir quién resulta electo dentro de cada espacio", explicó el legislador, una de las caras visibles de la iniciativa.

6º SESIÓN ORDINARIA El Acta de Labor Parlamentaria constituye la herramienta legislativa donde se seleccionan los proyectos de ley, declaración y resolución que serán tratados por el cuerpo en el recinto durante la próxima sesión. #DiputadosSalta #ActadeLaborParlamentaria pic.twitter.com/e3aidt0ENk

Desde el Grand Bourg, como se conoce a la Casa de Gobierno provincial, el jefe de Gabinete Sergio Camacho afirmó que el proyecto no es una iniciativa del Poder Ejecutivo sino que "surge del ámbito legislativo, impulsado por diputados", y negó que se trate de un regreso de la ley de lemas: "La comparación con ese sistema no resiste un análisis serio" .

La resistencia opositora no se hizo esperar. El abogado constitucionalista Ricardo Gómez Diez, exvicegobernador y exsenador nacional por el Partido Renovador de Salta, fue tajante: "Es desaconsejable. Este mecanismo distorsiona la voluntad del elector, ya que un ciudadano puede votar por Carlos y, por arte de magia, ese voto termina beneficiando a Diego". Gómez Diez recordó que la ley de lemas fue derogada en 2002 tras un amplio consenso político y social, y advirtió: "No es bueno volver al pasado" .

El diputado nacional por La Libertad Avanza Carlos Zapata, cercano al empresario sojero y libertario Alfredo Olmedo, se sumó a las críticas. El parlamentario, que ya había pedido al gobierno de Salta adoptar la Boleta Única de Papel a nivel provincial, calificó la reforma como un intento de distorsionar la voluntad popular. Desde su banca, Zapata sostuvo que el proyecto busca beneficiar a estructuras políticas amplias con múltiples listas internas, diluyendo el peso de candidaturas individuales y favoreciendo estrategias de continuidad en el poder. Para el diputado libertario, la reforma no es más que un "artilugio del oficialismo" para mantenerse en el poder. Su postura se alinea con la de su espacio, que ya había advertido que la reforma "distorsiona la voluntad popular".

"Manotazos de ahogado"

La senadora nacional libertaria Emilia Orozco, una figura emergente de la mano del presidente Javier Milei en la provincia, fue más contundente a través de sus referentes locales. El diputado provincial por LLA Nicolás Arce, alineado con Orozco, expresó en nombre del espacio: "Son manotazos de ahogado. El gobernador Gustavo Sáenz sabe que no llega bien a 2027. Sabe que muchos ministros y gente que nunca laburó va a tener que salir a trabajar. Entonces, están asustados y van a buscar cualquier artilugio".

Arce vinculó la reforma con la estrategia electoral del oficialismo: "El gobernador quiere conseguir aliados y esa es la razón de este proyecto. Está asustado, nervioso y busca raspar la olla, escarbar la olla para sacar alguna ventaja hasta las elecciones del año que viene". En ese sentido, el legislador aseguró que "con la política del presidente Javier Milei, con nuestra candidata, si Dios quiere, ojalá lo sea Emilia Orozco, esto se va a terminar".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MariaEmiliaOro/status/2044597145039216847?s=20&partner=&hide_thread=false Tristemente esta es la prioridad del Gobierno de la Provincia de Salta, aprobar una LEY NEFASTA.

Señor gobernador Implemente la boleta única papel y no desdoble elecciones. Basta de malgastar la plata de los salteños. #LeyDeLemasNo #PrioridadesSi pic.twitter.com/VGWnWHyVjo — Maria Emilia Orozco (@MariaEmiliaOro) April 16, 2026

El fantasma de 2002

El debate puso sobre la mesa la ley de lemas (6.618) que fue derogada en Salta en marzo de 2002, tras un gran acuerdo político que buscaba terminar con el controvertido sistema de doble voto simultáneo. Dos décadas después, la discusión vuelve a instalarse con la misma pregunta: ¿un sistema que acumula votos por frentes fortalece la democracia o la distorsiona?

El proyecto también introduce cambios en las leyes 8.463 y 6.042, reduciendo de seis a cuatro meses el plazo de convocatoria a elecciones, flexibilizando la conformación de alianzas y endureciendo los requisitos para la creación de partidos políticos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RubenCorreaOk/status/2045178721586286884?s=20&partner=&hide_thread=false El *Instituto de Derecho Constitucional y Federalismo* del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta convoca a la comunidad jurídica y ciudadana a participar de la jornada de debate titulada *“Reforma Electoral y Partidos Políticos: ¿Ley de Lemas?” pic.twitter.com/1O5QLaoVOJ — Ruben Chato Correa (@RubenCorreaOk) April 17, 2026

Con el tratamiento en marcha en la Cámara Baja, la respuesta empezará a definirse en el recinto. Allí, el oficialista Todos por Salta es la fuerza mayoritaria con 34 diputados y por detrás se ubican Por Salta y La Libertad Avanza, ambos con 9 miembros cada uno. Habrá que ver si la propuesta se aprueba a libro cerrado o si se incorporan aportes de otras miradas. Tampoco se descarta, por consultas de Ámbito, que se intente incorporar algún artículo que sea funcional a lo que ya se debate en el subsuelo de la política salteña, que es un posible intento de re reelección del gobernador Gustavo Sáenz.