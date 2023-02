Los hombres lobo ya tienen su generación “centennial”

En cuanto a trabajar casi permanentemente en escenas que requieren efectos especiales, Tyler respondió “hay que dejarse llevar por la imaginación. Filmando ‘Teen Wolf’ yo no tenía idea de cómo iba a terminar una la escena hasta que estaba lista y la veía terminada, con los efectos digitales. Pero en un punto esa es la esencia de la actuación: la imaginación y actuar cosas que no existen. Si te dicen que hay un terremoto pero no hay nada, uno tiene que temblar como si estuviera sucediendo”. Con respecto a la tradición, el actor responde que, de entre sus películas favoritas de hombres lobo, la primera “es ‘Wolf’ con Jack Nicholson (Mike Nichols 1994). Y me encantan “I Was A Teenage Werewolf” (“El hombre lobo adolescente”, Gene Fowler Jr., 1957), con Michael Landon, o “An American Werewolf in London” (“Un hombre lobo americano en Londres”, John Landis, 1981) porque son una metáfora de cómo llega un joven a la vida adulta, como un rito de pasaje”.