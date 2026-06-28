Javier Milei defendió a Manuel Adorni: "Sigo confiando en su inocencia, es una persona honesta"

El Presidente negó que la salida del exjefe de Gabinete haya respondido a problemas de gestión o al impacto de la causa judicial. Además, explicó por qué eligió a Diego Santilli para reemplazarlo: "Es un gran trabajador que conoce bien el oficio".

Javier Milei afirmó que la dimisión de Manuel Adorni se debió a amenazas recibidas contra su familia y no a un desgaste político o a una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Javier Milei defendió a Manuel Adorni luego de su salida del Gobierno y aseguró que "es una persona honesta". Además, confirmó que dejará también su cargo en YPF y explicó los motivos de la designación de Diego Santilli como su reemplazante.

En una entrevista con LN+, el mandatario salió al cruce de las versiones que atribuían la salida de Adorni a un desgaste político del Gobierno. "Yo sigo confiando en la inocencia de Adorni. Es una persona honesta ", sostuvo, pocos minutos después de oficializar a Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete.

Adorni había presentado su renuncia este sábado, tras más de tres meses de controversia judicial por una causa de presunto enriquecimiento ilícito que investiga el fiscal federal Gerardo Pollicita . El expediente incluye movimientos patrimoniales, compras con tarjetas de empleados públicos y operaciones inmobiliarias, entre otros elementos.

Sin embargo, Milei insistió en que la Justicia todavía no se pronunció sobre el caso y cuestionó lo que consideró una condena anticipada. " ¿La justicia ya se expidió al respecto? ¿Es que hay una sentencia? Bueno, listo. ¿Qué es eso de andar sentenciando y ejecutando gente antes de que se expida la justicia? ", planteó. También recordó que durante otros gobiernos hubo funcionarios procesados que continuaron en sus cargos y apuntó contra el kirchnerismo, al que le atribuyó "cerca de cincuenta condenados".

Consultado sobre si la posibilidad de una interpelación parlamentaria o una moción de censura influyó en la renuncia del exjefe de Gabinete, Milei fue terminante: " Nada. Nada. Nada ".

Según explicó, la decisión respondió exclusivamente a las agresiones que comenzaron a involucrar a la familia del funcionario. "Frente a situaciones donde han sido agredidos los hijos de Manuel, Manuel decide dar un paso al costado porque no puede poner en riesgo ya directamente a su familia", afirmó.

El Presidente también rechazó que Adorni hubiera representado un obstáculo para la gestión y defendió su desempeño al frente de la Jefatura de Gabinete. En ese sentido, enumeró como logros el acuerdo Unión Europea-Mercosur, la resolución de la deuda con los holdouts, la modernización laboral, la inocencia fiscal, la ley de glaciares y la baja de la ley de imputabilidad.

"¿Qué problema de gestión? No hubo problema de gestión. Son cosas que ni gobiernos militares lograron hacer. Y las hicimos nosotros en tres meses", remarcó.

Además, confirmó que Adorni dejará su lugar como representante del Estado en el directorio de YPF. "No hay discusión ahí. Yo no sé de dónde sacó la discusión. De eso no hay discusión", sostuvo.

Respecto de la designación de Santilli, Milei explicó que el Gobierno evaluó tres alternativas antes de optar por el actual ministro del Interior. "Santilli es un gran trabajador que conoce bien el oficio, mucho oficio político, y yo creo que va a ser una forma de volver a darle aire a todas las cosas que tenemos que seguir haciendo", señaló.

Milei Santilli Milei confirmó a Diego Santilli como el sucesor de Adorni en la Jefatura de Gabinete.

También destacó que el nuevo jefe de Gabinete aportará experiencia para fortalecer el vínculo con el Congreso y las provincias. "Teníamos claro que para esta situación requeríamos volver al formato que se tomó en un momento de unir el Ministerio del Interior y la Jefatura de Gabinete. Es un área que tiene que desarrollar mucho músculo político. El trabajo que ha hecho Diego fue extraordinario. Eso facilita mucho lo que tiene que ver con ir y negociar en el Congreso", afirmó.

Milei habló de las diferencias con Patricia Bullrich y defendió su gestión

Durante la entrevista, el Presidente también fue consultado por las diferencias públicas con Patricia Bullrich respecto al manejo del caso Adorni y minimizó cualquier hipótesis de conflicto interno.

"Los liberales no somos manada. Es parte de la vida de los liberales que pueda haber matices y distintas opiniones. Si todos pensaran igual, no estaría pensando nadie", sostuvo.

En esa línea, cuestionó a quienes interpretan esas diferencias como una interna política. "El periodismo se pone a dar interna. Y es una tontería... Porque es chimenterío de peluquería. Como no hay que pensar para dedicarse a hacer chimentos, les encanta hablar de interna, cuando en realidad lo que tendrían que mirar son los resultados", lanzó.

Por último, defendió la marcha de su administración y aseguró que el proceso de transformación todavía continúa. "¿Queda por hacer mucho? Sí, claro que queda mucho por hacer, pero usted no puede pretender arreglar cien años de decadencia en dos años. Si yo les hubiera dicho eso a los argentinos, les miento y yo no les voy a mentir a los argentinos", concluyó.