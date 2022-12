Los ovnis no solo caen en los Estados Unidos

Según parece, alguna vez uno de los hijos del director correntino Carlos Kbal sostuvo en un almuerzo “Pero papá, si algo nos enseñó el cine es que los ovnis solo caen en EE.UU.”. Entonces el padre decidió hacer esta película, donde un plato se hace bolsa en Caa Catí. ¿Por qué no? Y ahí van los antedichos conductores, junto a una periodista un poco más lúcida que ellos. Todo es un enredo, y en el camino se pierde el hilo argumental, pero no importa. Se nota que técnicos, artistas y comedidos la pasaron bien, que la producción com pleta es made in Corrientes, Chaco y Misiones, que el humor es bien regional, y que ningún marciano fue maltratado durante el rodaje.

“La luz mala” (Argentina, 2022). Dir.: C. Kbal; Int.: J. Román, H. Fernández, G. Motta.