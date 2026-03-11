Luis Caputo buscó seducir a inversores en Nueva York: "El mayor riesgo es perder la oportunidad de invertir en la Argentina"

El ministro de Economía abrió la segunda jornada de la Argentina Week 2026 ante empresarios y defendió el programa económico de Javier Milei, al mismo tiempo que explicó la estrategia oficial para la acumulación de reservas.

El ministro de Economía, Luis Caputo , defendió el programa económico del Gobierno ante empresarios en Nueva York y afirmó que el principal riesgo para los inversores “es perder la oportunidad de invertir en la Argentina” . A diferencia de la exposición de Javier Milei, evitó criticar a los empresarios , en la apertura de la segunda jornada del Argentina Week .

“ Esta es la primera vez que alcanzamos estabilidad macroeconómica basada en la voluntad política ”, afirmó Caputo durante su exposición ante unos 300 ejecutivos en un edificio de Bank of America en Midtown Manhattan. Además, sostuvo que el país atraviesa un proceso económico distinto a experiencias anteriores.

Durante su discurso, el ministro destacó el rol del presidente Milei en el programa de reformas y el respaldo político al plan económico. Según planteó, la actual estabilización se logró sin recurrir a mecanismos que marcaron crisis anteriores.

“ Pudimos evitar una crisis recuperando el estado de derecho, sin romper contratos, sin hiperinflación ni defaults ”, aseguró el funcionario.

En ese marco, insistió en que el programa económico cuenta con apoyo social suficiente para sostener las reformas. “La mayoría de nuestra población decidió apoyar las reformas en las que estamos trabajando. Hay decisión política y apoyo social para seguir adelante”, afirmó.

Uno de los puntos abordados fue la acumulación de reservas internacionales, uno de los reclamos que suele aparecer en las últimas revisiones del Fondo Monetario Internacional y entre los cuestionamientos de analistas del mercado.

Según explicó el ministro, la estrategia oficial apunta a evitar presiones monetarias que generen nuevos desequilibrios. “Vamos a comprar reservas mientras la gente demande pesos. Cuando compramos reservas emitimos pesos y queremos mantener ese equilibrio. No queremos forzar al mercado ni emitir más de lo que la sociedad demanda”, sostuvo.

Tras su exposición, Caputo participó de un panel junto al presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili. La agenda del Argentina Week también incluye exposiciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y del viceministro de Economía, José Luis Daza.

Además, se prevén paneles con referentes del sistema financiero y del sector energético, con la participación de ejecutivos de bancos y empresas como Mercado Libre, YPF, Pan American Energy y Pampa Energía.

Mercado Libre anunció una nueva inversión en Argentina

En el marco de la Argentina Week 2026, Mercado Libre anunció que durante 2026 destinará u$s3.400 millones en Argentina para expandir su operación logística, fortalecer su plataforma de comercio electrónico y profundizar el desarrollo de su ecosistema fintech. Como parte de este plan, la compañía incorporará 1.900 nuevos empleos en distintas áreas estratégicas, según informaron.

Los fondos estarán destinados a ampliar la red logística, el desarrollo de nuevos centros de almacenamiento, la mejora tecnológica de la plataforma y el crecimiento de Mercado Pago, que continuará ampliando soluciones de pago, crédito y ahorro.