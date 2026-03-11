Inversores europeos vuelven a mirar Buenos Aires: crece el interés por propiedades de alta gama

Los valores todavía por debajo de los máximos históricos y el diferencial frente a ciudades europeas impulsan consultas de compradores extranjeros.

El mercado de propiedades premium se encuentra en el radar de los inversores extranjeros.

El mercado inmobiliario porteño empezó a captar nuevamente la atención de inversores internacionales , en especial europeos, que ven en Buenos Aires una oportunidad de valor frente a los altos precios de las principales capitales del mundo.

En los últimos meses se incrementaron las consultas de compradores del exterior interesados en adquirir propiedades , principalmente en barrios tradicionales y en el segmento de alta gama. El renovado interés aparece también en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, que lleva a algunos inversores a diversificar sus activos en otros mercados.

En ese escenario, Buenos Aires comienza a aparecer en el mapa. “En un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y la continuidad de la guerra en Europa del Este, Buenos Aires aparece en el radar como una ciudad que puede ser una oportunidad de inversión”, afirmó Francisco Altgelt, titular de Altgelt Negocios Inmobiliarios.

A pesar de la leve recuperación de los precios, los valores de los inmuebles todavía se encuentran por debajo de los máximos históricos. Según los operadores del sector, esa brecha es uno de los principales atractivos para el capital internacional.

“Durante 2025 el mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires tuvo un aumento de precios de entre un 5% y un 10%, pero los valores todavía se ubican por debajo de los máximos registrados en 2018 y 2019, lo que genera una ventana de oportunidad para quienes quieren invertir hoy”, explicó Altgelt.

El diferencial con Europa resulta particularmente llamativo para los compradores extranjeros. Mientras que en muchas capitales del continente el valor del metro cuadrado supera ampliamente los 5.000 euros e incluso los 10.000 euros, en Buenos Aires todavía es posible encontrar propiedades en barrios consolidados por valores cercanos a los u$s2.400 o u$s2.500 por metro cuadrado.

“Para muchos inversores internacionales, esa diferencia de precios convierte a la ciudad en una alternativa interesante dentro de los mercados inmobiliarios globales”, sostuvo Altgelt, quien agregó que barrios tradicionales como Recoleta se encuentran entre los más buscados por compradores europeos.

Propiedades de alta gama

“En el último tiempo viene aumentando el número de consultas de extranjeros. En Argentina, sobre todo los productos de alta gama, que son los que son más propensos para la inversión, todavía están en valores competitivos respecto a otras ciudades importantes de la región y del mundo. Y, además, es un país que no está en conflicto”, señaló Gabriela Goldzer, directora de Ocampo Propiedades.

El interés no se limita únicamente al diferencial de precios. El marco normativo también juega a favor. A diferencia de lo que ocurre en otros países, en Argentina los extranjeros pueden adquirir inmuebles sin restricciones significativas y las operaciones se realizan en dólares.

Con precios aún rezagados respecto de otras ciudades del mundo y un mercado que comienza a mostrar señales de reactivación, el real estate porteño vuelve a posicionarse como una alternativa atractiva para el capital internacional que busca oportunidades.