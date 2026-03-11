¿Cómo rinde el plazo fijo hoy? Esto gano si deposito $550.000 a 30 días

Conocé cuanta ganancia nos puede dejar esta modalidad de inversión con las tasas actuales y cómo generar la mayor cantidad de rendimientos posible.

El plazo fijo sigue siendo una de las herramientas de ahorro más utilizadas para quienes buscan una inversión simple y previsible en pesos. A diferencia de otros instrumentos financieros, este tipo de depósito permite conocer desde el primer día cuánto dinero se recibirá al finalizar el período elegido.

Actualmente las tasas de interés de los plazos fijos varían según el banco y el canal utilizado para realizar la operación. Algunas entidades ofrecen mejores rendimientos cuando el depósito se constituye a través de homebanking o canales digitales , mientras que las tasas pueden ser más bajas cuando se realiza la operación en forma presencial en una sucursal.

En el caso del Banco Nación , uno de los bancos más utilizados por los ahorristas argentinos, las tasas para plazos fijos tradicionales a 30 días rondan el 20,50% de TNA en sucursal y hasta 24,50% a través de canales electrónicos , según las condiciones vigentes informadas por la entidad. Estas tasas permiten calcular cuánto se puede ganar al depositar una determinada suma durante 30 días.

Si se decide invertir $550.000 en un plazo fijo a 30 días , el resultado dependerá del canal utilizado para realizar la operación. Con las tasas informadas para el Banco Nación, el rendimiento sería el siguiente:

TNA: 20,50%

Interés ganado en 30 días: $9.267,12

Monto total al vencimiento: $559.267,12

Depósito realizado por homebanking o canales electrónicos

TNA: 24,50%

Interés ganado en 30 días: $11.075,34

Monto total al vencimiento: $561.075,34

plazo fijo inversiones Depositphotos

La diferencia entre ambas opciones se explica por las tasas más altas que suelen ofrecer los bancos para incentivar el uso de canales digitales. El cálculo del interés de un plazo fijo se realiza a partir de la Tasa Nominal Anual (TNA), que luego se ajusta proporcionalmente al plazo elegido. En el caso de los depósitos tradicionales, el período mínimo suele ser de 30 días, aunque también existen opciones a plazos más largos.

Una de las ventajas del plazo fijo es que el rendimiento se conoce desde el momento en que se realiza el depósito, por lo que el ahorrista sabe exactamente cuánto dinero recibirá al vencimiento.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito

Por qué el plazo fijo sigue siendo la herramienta de ahorro más confiable

Este instrumento es considerado uno de los más simples dentro del sistema financiero, ya que no requiere conocimientos avanzados para utilizarlo. Además, muchos bancos ofrecen la posibilidad de renovar automáticamente el plazo fijo una vez que vence, reinvirtiendo el capital y los intereses generados.

Aunque el funcionamiento del plazo fijo es sencillo, el rendimiento final puede variar dependiendo de distintos factores. El principal elemento que determina la ganancia es la tasa de interés que ofrece cada banco, ya que no existe una tasa mínima obligatoria establecida.

Esto hace que las entidades financieras puedan ofrecer porcentajes diferentes según su estrategia comercial. En el mercado argentino, las tasas de los plazos fijos suelen moverse en función de la inflación, las decisiones de política monetaria y la competencia entre bancos.

Por ese motivo, muchos ahorristas comparan las tasas que ofrecen distintas entidades antes de elegir dónde colocar su dinero. Otra característica importante del plazo fijo es que se trata de una inversión con bajo nivel de riesgo, ya que el rendimiento se fija desde el inicio y no depende de la evolución de los mercados financieros durante el período del depósito. Por esta razón, sigue siendo una de las alternativas más utilizadas por quienes buscan proteger sus ahorros en pesos de forma simple y sin asumir grandes riesgos financieros.