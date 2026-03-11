El Gobierno blinda a Manuel Adorni y lo muestra activo en su agenda en Nueva York

El jefe de Gabinete multiplicó reuniones con gobernadores y empresarios en el marco de la Argentina Week. En la Casa Rosada buscan reforzar su rol político luego de la controversia por el viaje de su esposa en la comitiva oficial.

En medio de la polémica generada por el viaje de su esposa en la comitiva oficial, el Gobierno salió a respaldar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y en las últimas horas buscó mostrarlo activo en su agenda de trabajo en Nueva York, donde participa de la llamada Argentina Week junto a empresarios e inversores internacionales.

Desde la Casa Rosada difundieron una serie de reuniones encabezadas por el funcionario con el objetivo de reforzar su protagonismo en la agenda económica del Gobierno y exhibir gestión en medio del ruido político que generó el episodio.

En ese marco, Adorni mantuvo un encuentro en la sede de Bank of America con varios gobernadores argentinos que participan de la gira . De la reunión formaron parte los mandatarios provinciales Raúl Jalil, Juan Pablo Valdés, Marcelo Orrego, Carlos Sadir y Rolando Figueroa. También participó el ministro de Hacienda de Chaco, Alejandro Abraam, en representación del gobernador Leandro Zdero.

En paralelo, Adorni mantuvo otra reunión con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , con quien conversó sobre el interés de inversores extranjeros en distintos proyectos vinculados al desarrollo productivo y energético de la provincia.

En ese contexto, cerca del funcionario sostienen que Adorni continúa con su agenda de trabajo prevista y remarcan que su participación en los encuentros con gobernadores y empresarios forma parte del objetivo del Gobierno de atraer inversiones y fortalecer los vínculos económicos con Estados Unidos.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue denunciado penalmente por el viaje de su esposa junto a la comitiva oficial a Nueva York. Una presentación fue realizada por Marcela Pagano por presunto peculado, defraudación, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. La diputada le reclamó al presidente Javier Milei que le pida la renuncia al exvocero. El abogado Gregorio Dalbón también llevó un escrito ante la Justicia por malversación de fondos.

La primera presentación, realizada por Dalbón, se hizo ante la Cámara Federal y por sorteo recayó en el juzgado federal 3 a cargo del juez Daniel Rafecas. “Si se desloma o no no es una excusa válida”, dijo el letrado ya que “la función pública es una elección no una obligación, y si necesita su apoyo que vaya a terapia”, agregó el abogado.

En paralelo a la presentación de Dalbón, la diputada Pagano, del bloque Coherencia y exintegrante de LLA en la Cámara baja, también se presentó ante la Justicia. Según dijo, el objetivo es que "se investiguen los delitos que el propio Manuel Adorni describía en su conferencia de prensa de 2024 acerca de los privilegios de la casta política que él ahora usufructúa a cara descubierta".

Manuel Adorni: la polémica por el viaje de su esposa

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de la discusión política luego de que se conociera que su esposa integró la comitiva oficial que acompañó al presidente Javier Milei durante el viaje a Nueva York para participar de la llamada Argentina Week.

La presencia de su pareja en la delegación generó cuestionamientos desde sectores de la oposición y también comentarios incómodos dentro del propio oficialismo, en un momento en que el Gobierno busca sostener un discurso de austeridad en el manejo de los recursos del Estado.

Desde el entorno del funcionario sostuvieron que el viaje se realizó dentro de los procedimientos habituales de las comitivas oficiales y evitaron polemizar públicamente sobre el tema. En la Casa Rosada, en tanto, optaron por cerrar filas detrás del jefe de Gabinete y concentrar la comunicación en su agenda de trabajo durante la gira en Estados Unidos.

Mensaje de Karina Milei en medio de la polémica

En paralelo al intento del Gobierno por mostrar gestión durante la gira en Estados Unidos, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, intervino en la discusión pública con un mensaje directo en sus redes sociales. “Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la Justicia y si son culpables tendrán que pagar con todo el peso de la ley”, escribió la funcionaria.

El mensaje fue interpretado dentro del oficialismo como una señal de respaldo a la idea de que cualquier investigación o denuncia debe dirimirse en el ámbito judicial y no en el terreno político. Al mismo tiempo, la publicación reforzó la línea que viene sosteniendo el Gobierno frente a las controversias recientes: evitar confrontaciones públicas y remitir cualquier acusación al accionar de la Justicia.