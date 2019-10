Política "Macri me dijo que a los enemigos los tiene en la espalda y no en el frente" "El presidente hoy está en soledad, estos muchachos son una máquina de impedir. Se lo dije en una reunión que tuvimos hace 23 días y Macri me respondió que a los enemigos los tenía en la espalda, no en el frente", aseveró el presidente de Maxiconsumo, Víctor Fera.