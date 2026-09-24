Warner Bros. retrasó la fecha de estreno de la película "Gremlins 3" + Agregar ámbito en









Steven Spielberg regresa como productor ejecutivo con su compañía Amblin Entertainment. Chris Columbus, guionista de la película original de 1984, también regresa para producir y dirigir la película.

La película fue anunciada en 2025.

Warner Bros. ha retrasado el estreno de Gremlins 3 del 19 de noviembre de 2027 al 6 de octubre de 2028. David Zaslav, director ejecutivo y presidente de Warner Bros. Discovery, reveló el proyecto por primera vez durante una conferencia telefónica con inversores en 2025.

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Steven Spielberg regresa como productor ejecutivo junto a Eleanor Columbus, productora de "Maiden Voyage". Chris Columbus, director de Harry Potter, será el productor y director. Hannah Marks está escribiendo el guion a partir de un borrador original de Chris Columbus, Zach Lipovsky y Adam Stein.

Kristie Macosko Krieger y Holly Bario producen la película bajo el sello de Amblin Entertainment, junto con Michael Barnathan y Mark Radcliffe de 26th Street Pictures. Aún no se han revelado el título oficial, la trama ni el reparto.

10.6.28. Only In Theaters. pic.twitter.com/kZVLPrNd12 — Warner Bros. (@warnerbros) September 23, 2026 El regreso de los Gremlins La película original de Joe Dante de 1984, Gremlins, que contribuyó a la creación de la clasificación PG-13, era una comedia de terror que narraba la historia de Billy, un niño que recibe una criatura adorable, peluda y misteriosa llamada Mogwai. Los dos se hacen amigos rápidamente, pero la nueva mascota de Billy viene con dos reglas estrictas: nunca mojar al Mogwai y nunca alimentarlo después de medianoche. Por supuesto, Billy rompe esas reglas. El gremlin se multiplica y siembra el caos en el pequeño pueblo de Billy durante las fiestas navideñas.

La primera película de Gremlins fue un éxito de taquilla rotundo, recaudando 212 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de aproximadamente 11 millones. La secuela de 1990, Gremlins 2: La nueva generación, solo alcanzó los 41 millones de dólares al final de su exhibición, pero se considera una película de culto.