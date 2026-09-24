El Pity Álvarez sigue internado: qué dice el nuevo parte médico sobre su salud

En las últimas horas el músico sufrió una crisis hipertensiva por lo que se ordenó su internación en terapia intermedia del Hospital Tornú, lo que generó preocupación.

El nuevo parte médico sobre la salud de Cristian “Pity” Álvarez informa que el artista se encuentra estable y sin complicaciones, a la espera de ser trasladado desde el Hospital Tornú a una clínica de su obra social.

En las últimas horas el músico sufrió una crisis hipertensiva por lo que se ordenó su internación en terapia intermedia del Hospital Tornú, lo que generó preocupación.

La internación del Pity se conoció 24 horas después del choque que protagonizó en una estación de servicio del barrio porteño de La Paternal.

Aunque se esperaba su derivación para este miércoles, todavía continúa en el Tornú, por lo que aguardan su traslado en las próximas horas, detallaron.

Pese a su estado actual de salud y los episodios cometidos, este miércoles se llevó a cabo una nueva audiencia del juicio en el que está acusado por el crimen de Cristian Díaz en 2018 . En dicha jornada declararon Cristina Congiu, madre del artista, sumado a Claudio Sosto, Lucas Práctico y Yanina Vissio, del círculo cercano del músico.

A su vez, cómo ocurrió en otras ocasiones, al comienzo de la audiencia los defensores volvieron a pedir la suspensión, pero el Tribunal rechazó la solicitud.

El presidente del tribunal, Gustavo Goerner, le respondió al abogado Javier Baños sobre el motivo por el que volvió a rechazar la suspensión: “Acá tenemos un conflicto: debemos realizar el juicio porque así lo requiere la querella y la víctima y al mismo tiempo tenemos el cuadro de Álvarez”.

“A pesar de las patologías que presenta, el señor se encuentra en condiciones y por eso, entre las medidas que se adoptaron, se le dio la posibilidad de no comparecer. El señor Álvarez cuando salió de la internación a anterior declaró ante los medios que se había puesto mal porque escuchó a los peritos. Entonces, no es que no podía entender de qué se trataba el asunto y esto es lo que viene diciendo este Tribunal. Podemos continuar con el juicio porque no se advierte una situación novedosa que implique la suspensión”, expuso.