Más gobernadores confirman que irán por la reelección este año

En la senda de elecciones anticipadas se ubican hasta el momento La Pampa, Salta, Tucumán, Río Negro, Misiones, Chaco, Tierra del Fuego, Neuquén, Mendoza, San Juan, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Formosa, Jujuy y La Rioja.

Y, mientras termina de completarse, el calendario ya hay distritos donde comienzan a jugarse las primeras cartas de candidaturas locales de la mano de los anuncios de reelección de algunos gobernadores.

Es el caso de Tucumán, que la semana pasada confirmó que el actual mandatario, Osvaldo Jaldo, irá en dupla con el jefe de Gabinete, Juan Manzur. No es, en rigor, un camino de reelección, sino un enroque de fórmula. Jaldo llegó a la máxima taquilla provincial primero como compañero de fórmula de Manzur, quien al asumir en el gabinete nacional se vio obligado a dejar en manos de su vice la gobernación tucumana.

Otro que aunque aún no lo oficializó no esconde sus deseos de pelear por otro mandato es el chaqueño Jorge Capitanich, quien habilitado por la Constitución podría volver a presentarse. Los intendentes peronistas ya trabajan en un operativo clamor para Capitanich 2023.En la misma línea de interesados pero no confirmados está el propio Axel Kicillof, en cuyo entorno aseguran que se está trabajando para darle continuidad a la actual gestión pero que todo, finalmente, dependerá de la decisión que tome Cristina de Kirchner.

En unidad

Con una primaria de por medio el 12 de febrero -la primera batalla electoral 2023- el pampeano Sergio Ziliotto confirmó que el 14 de mayo volverá a presentarse -en el marco de una lista de unidad dentro del Frente Justicialista Pampeano-, esta vez acompañado por la vicepresidenta de la Legislatura, Alicia Mayoral, alineada con el exmandatario Carlos Verna (Línea Plural).En las últimas horas, en tanto, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, anunció que el próximo año buscará su segunda reelección al frente del Ejecutivo provincial en las elecciones provinciales del 14 de mayo, con el objetivo de “consolidar el modelo” que llevó adelante durante su gestión.

“El próximo 14 de mayo me presentaré como candidato a gobernador por nuestro San Juan. Es un honor, un orgullo y una responsabilidad inmensa. Ahora tenemos el desafío de consolidar el Modelo San Juan, que no me pertenece a mí sino a todos los sanjuaninos”, publicó Uñac en su cuenta de la red social Twitter.

Luego de la confirmación de la postulación de Uñac, referentes provinciales de Juntos por el Cambio pusieron en duda la constitucionalidad de su candidatura y pidieron “reglas de juego claras”.

En tanto, el mandatario sanjuanino recogió el guante: “Hay una habilitación constitucional, yo no estoy de acuerdo con que cada hecho de la política se judicialice, pero estoy a disposición de quien requiera algo de mí”. “Van a ser los sanjuaninos los que determinarán quiénes quieren que gobiernen. Estamos haciendo una invitación a dar la discusión de modelos a desarrollar. Esperemos que haya más candidatos en la interna del Frente de Todos”, concluyó.

Según el artículo 175 de la Constitución sanjuanina, “el gobernador y el vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente hasta dos veces”.El texto actual debe su redacción a una enmienda hecha por el exgobernador José Luis Gioja, quién reformó la Constitución agregando un período en 2009, que fue utilizado por él en las elecciones del 2011 que lo consagraron gobernador por tercera vez consecutiva. Con la enmienda se eliminó cualquier mención a fórmula o sucesión recíproca.En paralelo, también especulan con su continuidad en la gobernación el salteño Gustavo Sáenz y el chubutense Mariano Arcioni, éste último dentro un complejo escenario signado por los tironeos dentro del peronismo local. Y marcharía por esa senda el catamarqueño Raúl Jalil (Frente de Todos). Mientras que dentro de los provincialismos, la rionegrina Arabela Carreras abandonó la idea de la reelección (podría ir por la intendencia de Bariloche) luego de que su jefe político en Juntos Somos Río Negro, el exgobernador y actual senador Alberto Weretilneck ya anticipara su postulación, en fórmula con el viedmense Pedro Pesatti.