Medio Oriente: Egipto y Turquía se postulan como mediadores de la guerra

Estos países consolidan una alianza estratégica para negociar un alto el fuego urgente y facilitar la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.

Ambos mantuvieron un encuentro clave donde priorizaron el cese de hostilidades y la creación de un corredor seguro para asistir a los civiles afectados por los constantes enfrentamientos en la región.

Egipto y Turquía reafirmaron este viernes su compromiso diplomático para actuar como mediadores principales en el conflicto de Medio Oriente . Los presidentes de ambas naciones, Abdel-Fattah al-Sisi y Recep Tayyip Erdogan , anunciaron por separado sus intenciones de mediar en el conflicto desatado en Medio Oriente a través de gestiones diplomáticas .

El presidente de Egipto , Abdel-Fattah al-Sisi, abordó la actual crisis en Medio Oriente desencadenada por los ataques de EEUU e Israel contra Irán, y destacó llevará a cabo esfuerzos de mediación para detener la guerra .

Mientras que el mandatario de Turquía, Recep Tayyip Erdogan , afirmó que las tensiones en Medio Oriente alcanzaron un nivel alarmante tras los ataques aéreos contra Irán, y prometió intensificar los esfuerzos diplomáticos para evitar una mayor escalada , según un informe de Xinhua .

Al-Sisi afirmó que la guerra actual evidencia graves errores de cálculo y juicio político, defendiendo la "paciencia" de Egipto como una estrategia exitosa frente a desafíos y conspiraciones externas.

Además, alertó sobre la manipulación de precios a raíz de la crisis y subrayó la necesidad de proteger los recursos esenciales del país en un contexto cercano a la emergencia.

Por otro lado, Recep Tayyip Erdogan, calificó de "aterradora" la situación regional tras los ataques que causaron cientos de muertes civiles, reafirmando la vigilancia fronteriza y aérea. Ante la crisis, anunció que, “si surge algún riesgo para la seguridad de nuestro país, tomaremos todas las medidas necesarias en coordinación con nuestros aliados”.

El líder también enfatizó la necesidad de incrementar la cooperación en defensa entre los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Este miércoles, el Ministerio de Defensa de Turquía anunció que un proyectil balístico presuntamente lanzado desde Irán fue interceptado con éxito por unidades de defensa antiaérea y antimisiles de la OTAN desplegadas en el Mediterráneo oriental.