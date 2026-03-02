Crisis en Medio Oriente: cientos de iraníes cruzan a Turquía en medio de bombardeos y temor en Teherán + Seguir en









La tensión entre EEUU, Israel e Irán empuja a civiles a abandonar el país. Testigos describen miedo, colas por combustible y fronteras con controles reforzados.

Cientos de iraníes atraviesan hacia Turquía mientras se intensifica el conflicto regional, buscando seguridad y protección.

Cientos de iraníes cruzaron la frontera hacia Turquía mientras se intensifica la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y crece el temor en Teherán. Testigos relataron escenas de incertidumbre, largas filas en estaciones de servicio y familias que intentan salir ante el avance del conflicto.

El movimiento se registró durante la tarde en el paso fronterizo de Kapikoy, donde decenas de personas llegaron con equipaje en medio de un clima invernal, con las colinas iraníes cubiertas de nieve como telón de fondo. La escena marcó un contraste con el anuncio realizado horas antes por Turquía, que informó la suspensión mutua de los cruces de pasajeros en las tres fronteras turco-iraníes. Desde la mañana, solo se permitía el ingreso de ciudadanos turcos y de nacionales de terceros países.

iranies en turquia Cientos de iraníes cruzan la frontera hacia Turquía ante el temor por la guerra. El domingo, algunos viajeros ya habían advertido que a ciudadanos iraníes se les impedía cruzar. Sin embargo, el lunes por la tarde la situación cambió y comenzaron a registrarse ingresos desde Irán.

Testimonios desde la frontera Quienes lograron cruzar describen un clima de tensión y miedo en Teherán, con bombardeos que afectan tanto la vida cotidiana como el tránsito por las calles y los comercios, que se encuentran abarrotados.

En las zonas cercanas a la frontera, la vida sigue con cierta normalidad, pero la población se mantiene mayormente en sus casas debido a los ataques constantes. No se registran problemas de abastecimiento de alimentos, aunque sí preocupaciones por el combustible, con largas filas en las estaciones para poder continuar los viajes, tanto cortos como largos.

iranies turquia Turquía había suspendido temporalmente el cruce de pasajeros en sus fronteras con Irán. Fronteras bajo control y comercio activo En paralelo, el ministro de Comercio turco, Omer Bolat, indicó que Irán permite el ingreso de sus propios ciudadanos desde Turquía y aclaró que el tránsito de carga comercial continúa bajo condiciones controladas en las tres puertas fronterizas. "Todas nuestras unidades continúan desempeñando sus funciones en alerta máxima para garantizar la continuidad ininterrumpida de los servicios de cruce fronterizo y los flujos comerciales de Turquía", sostuvo Bolat. Mientras los gobiernos ajustan medidas y controles, en la frontera el flujo de personas refleja el impacto directo del conflicto sobre la población civil, que busca resguardo ante la expansión de la guerra en la región.