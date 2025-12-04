Sorteo Mundial 2026: cuál es el grupo más fácil y el más difícil que le puede tocar a la Selección Argentina en el sorteo del Mundial 2026 + Seguir en









De cara al esperado sorteo de este viernes, conocé cómo podría darse y los rivales que le tocarían, de los más fáciles a los más difíciles, a la Selección nacional.

Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina

Este viernes será el sorteo del Mundial 2026 y la Selección argentina conocerá a sus rivales de la fase de grupos. El mismo se celebrará en Washington, Estados Unidos, con la presencia de Gianni Infantino y Donald Trump.

Al respecto, el equipo de Scaloni cuenta con la ventaja de ser cabeza de serie por estar en el Bombo 1. Esto descarta compartir la zona con las potencias mundiales. Tampoco lo podrá hacer con selecciones de la Conmebol.

image Si tomamos en cuenta el Ranking FIFA, simulando lo que sería un “grupo accesible” para la Argentina en la primera fase, jugaríamos contra: Australia (26°) o Austria (24°), Sudáfrica (61°) o Uzbekistán (50°) y Nueva Caledonia (149°) o Curazao (82°).

En cambio, el grupo más complejo que le podría tocar a la Selección tendría a: Marruecos (11°) o Croacia (10°), Noruega (29°) o Egipto (34°) e Italia (12°) o Dinamarca (21°). Será cuestión de cruzar los dedos y tener suerte.

El formato renovado de la Copa del Mundo 2026 introduce una estructura inédita: los equipos se distribuirán en 12 grupos de 4 equipos, lo que implica un total de 104 partidos, la cifra más alta en la historia del torneo.