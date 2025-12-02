Preocupación por la caída de ChatGPT a nivel mundial + Seguir en









El error en la inteligencia artificial se originó a las 16.20 y afectó tanto a cuentas gratuitas como a usuarios de la versión paga.

ChatGPT, el chatbot más utilizado del mundo, sufrió una caída en sus servidores que afectó a miles de usuarios.

ChatGPT, el popular chatbot de OpenAI, sufrió este martes por la tarde una caída generalizada que dejó a miles de usuarios sin acceso al servicio, utilizado por más de 800 millones de personas en todo el mundo. La interrupción comenzó a sentirse cerca de las 16.22, cuando los primeros avisos empezaron a acumularse en Downdetector, el portal que monitorea fallas en tiempo real del chatbot

En apenas quince minutos, los reportes se dispararon de poco más de 300 a 1.255 notificaciones, un volumen muy superior al habitual para esa franja horaria. La mayoría de los usuarios (91%) aseguraba que el chatbot directamente no respondía, mientras que un 5% tenía problemas de inicio de sesión y otro 4% señalaba fallas en la aplicación móvil.

“Desaparecieron mis chats y no responde nada”, escribió un usuario argentino. “me acaba de pasar lo mismo”, respondió otro. Incluso quienes pagan por ChatGPT Plus aseguraron que el servicio Premium tampoco funcionaba con normalidad: “Da error a cada rato y hay que refrescar”, resumió un suscriptor.

Reportes de la caída de ChatGPT en Argentina, aún sin explicación oficial Según Downdetector, la caída afectó principalmente a usuarios de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, aunque también se registraron problemas en Córdoba, Tucumán, Santa Fe, Salta y Santiago del Estero.

Hasta el momento, OpenAI no publicó un comunicado oficial que explique el origen del fallo ni cuándo se restablecerá por completo el servicio. Sin embargo, la página que actualiza el estado de ChatGPT comenzó a reflejar automáticamente fallas en el funcionamiento minutos después de que se multiplicaran los reportes.

“Estamos experimentando un aumento de las tasas de error de ChatGPT. Hemos aplicado una mitigación y estamos monitoreando la recuperación”, informó la plataforma en una actualización automática. Un mensaje posterior agregó que los usuarios “están experimentando errores elevados” especialmente en las conversaciones, y confirmó que los equipos técnicos “están investigando el problema”.