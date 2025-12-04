La Ciudad de Buenos Aires participará por primera vez en el Mundial de los Oficios

Por primera vez, Buenos Aires iniciará su propio proceso de selección y entrenamiento para participar en WorldSkills Shanghái 2026, el mayor certamen técnico del mundo.

La Ciudad inicia por primera vez su camino hacia el Mundial de los Oficios.

La Ciudad de Buenos Aires anunció que participará por primera vez del Mundial de los Oficios y presentará oficialmente su ruta hacia WorldSkills Shanghái 2026 , una competencia global que reúne a jóvenes de más de 90 países para medir habilidades técnicas y profesionales. El lanzamiento será este jueves a las 16:30 en la sede del Gobierno porteño.

WorldSkills es el certamen de formación técnico-profesional más relevante del planeta y se realiza cada dos años con pruebas en 65 disciplinas , desde instalaciones eléctricas y construcción en seco hasta pastelería, tecnología automotriz y plomería. En 2026, más de 1.500 jóvenes competirán en Shanghái en representación de sus países.

Por primera vez, Buenos Aires desarrollará un camino propio hacia el Mundial. A través de la Agencia de Habilidades para el Futuro del Ministerio de Educación , la Ciudad implementará competencias locales que replicarán los estándares internacionales del certamen.

Para ello, se distribuyeron herramientas, insumos y equipamiento especializado destinados al armado de boxes de entrenamiento en escuelas técnicas y centros de formación profesional.

Entre 2025 y 2026 se desplegará el proceso completo:

Capacitación intensiva para estudiantes de las instituciones participantes.

para estudiantes de las instituciones participantes. Pre-Olimpíadas WorldSkills dentro de cada establecimiento.

dentro de cada establecimiento. Olimpíada Final de la Ciudad, en la que se definirá quiénes representarán al país en Shanghái.

Más de 30 escuelas técnicas y CFP porteños ya forman parte del esquema de preparación.

“Una oportunidad real para modernizar la formación”

Gustavo Álvarez, Director General de la Agencia de Habilidades para el Futuro, destacó el impacto de este ingreso al circuito:

"La incorporación de Buenos Aires al movimiento WorldSkills fortalece la Educación Técnico Profesional, moderniza la formación para el trabajo y abre nuevas oportunidades para que miles de jóvenes desarrollen habilidades que mejoren su empleabilidad y proyección profesional", afirmó.

Presentación oficial abierta a los medios

El lanzamiento formal tendrá lugar el jueves 4 de diciembre, a las 16:30, en el auditorio de la Sede del Gobierno de la Ciudad (Uspallata 3150), donde se detallará el cronograma, las habilidades participantes y el programa de entrenamiento.

Buenos Aires inicia así un recorrido inédito con el objetivo de competir en el escenario internacional y posicionarse dentro del ecosistema global de formación técnico-profesional.