Franco Colapinto terminó 10° en la primera práctica del Gran Premio de Abu Dhabi, el último del año









El piloto argentino completó la FP1 en el circuito de Yas Marina, logrando estar en una buena posición algo que lo puede hacer competitivo para esta fecha tan especial.

El piloto argentino Franco Colapinto logró el décimo lugar, en la primera sesión de prácticas del Gran Premio de Abu Dhabi, la última carrera de la temporada 2025 de Fórmula 1. El joven de Alpine completó 28 vueltas en el circuito Yas Marina, donde registró un tiempo que lo ubicó a sólo 370 milésimas del líder Lando Norris. La competencia definirá al campeón entre Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri, quienes luchan por el título en una definición ajustada.

Colapinto participó en la sesión que comenzó a las 6:30 AM (hora argentina) y continuará con una segunda práctica a las 10 AM del mismo día. El argentino busca sumar sus primeros puntos en la categoría, tras una temporada en la que Alpine no logró acumular unidades en el campeonato.

Este fin de semana marcará el cierre de la temporada 2025, donde se coronará un nuevo campeón y se despedirá la generación actual de monoplazas con efecto suelo. Además, será la última participación de Sauber bajo ese nombre, antes de su transición a Audi en 2026. Alpine, por su parte, cambiará sus motores Renault por los de Mercedes, mientras que Yuki Tsunoda dejará el equipo para unirse a Red Bull como piloto de pruebas.

F1 GP de Abu Dhabi: las características del circuito de Yas Marina El circuito Yas Marina se ubica en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, y destaca por su diseño moderno y su infraestructura de lujo. Inaugurado en 2009 y remodelado en 2021, el trazado fue creado por el arquitecto Herman Tilke, el mismo que remodelará el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires.

El circuito tiene 5,281 km de extensión, con 16 curvas y dos zonas de DRS que facilitan los adelantamientos. Una de sus particularidades es el paso por debajo del Hotel W Abu Dhabi y la salida de boxes que emerge en la curva 3. La carrera se disputa de noche, pero un sistema de iluminación avanzado permite una visibilidad similar a la de una competencia diurna.

En cuanto a desempeño, el asfalto no es muy abrasivo, por lo que Pirelli elegió neumáticos blandos (C3, C4 y C5) para la competencia. Los pilotos deben manejar el equilibrio aerodinámico, el agarre en curvas y la estabilidad en frenadas. El récord de vuelta lo tiene Kevin Magnussen, con un tiempo de 1:25.637 en 2024. El trazado se divide en tres sectores: el primero exige aceleración y tracción, el segundo incluye rectas con DRS, y el tercero requiere precisión en curvas lentas y rápidas. El pit lane permite una velocidad de 80 km/h, con una parada estimada en 21 segundos. Los días y horarios del Gran Premio de Abu Dhabi El Gran Premio de Abu Dhabi se desarrollará entre el 5 y el 7 de diciembre, con el siguiente cronograma (horario argentino): Viernes 5 de diciembre Prácticas Libres 1: 06:30 a 07:30 (realizada)

Prácticas Libres 2: 10:00 a 11:00 Sábado 6 de diciembre Prácticas Libres 3: 07:30 a 08:30

Clasificación: 11:00 a 12:00 Domingo 7 de diciembre Carrera: 10:00