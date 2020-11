¿Porqué el 19 de noviembre se celebra el Día Mundial del Inodoro?

Inodoro 2.png El "Día Mundial del Inodoro" busca mostrar la situación que viven millones de personas, las cuales no tienen acceso a aguas de saneamiento seguras.

Por ejemplo, en Argentina casi 6 millones de personas no cuentan con instalaciones, mientras que el 5% de la población argentina no tiene baño. Además, más de 14 millones de personas no tienen acceso a ningún servicio público como agua corriente, gas de red y cloacas.

La ausencia de estos servicios genera que se transmitan enfermedades que podrían ser combatidas con facilidad si se contara con un sistema de saneamiento adecuado. Según un estudio, en el país se estiman 1 millón de casos anuales de diarrea aguda, la cual es una de las principales causas de mortalidad infantil, pero el 40% de los casos pueden ser prevenido con un simple lavado de manos.

El día fue establecido en el año 2001 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y desde entonces cada año se establece un lema con la cuestión que se debe combatir junto con la búsqueda de un acceso equitativo a las aguas de saneamiento y cloacas.

Este año, la misma se centra en el “Saneamiento sostenible y cambio climático”, al explicar que la situación ecológica mundial genera desastres ambientales que dejan sin acceso a inodoros y agua corriente a las comunidades más vulnerables.

Según estimaciones de la ONU, en todo el mundo hay unas 4.200 millones de personas que no acceden a algún tipo de servicio de saneamiento seguro, algo que esperan reducir drásticamente para 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.